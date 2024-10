Der XTB Morgenticker (13.09.2024)

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Freitag eine gemischte Performance, wobei der Hang Seng Index in Hongkong mit einem Plus von über 1 % die Gewinne anführt, während die japanischen und südkoreanischen Märkte zurückbleiben.

Das Augenmerk richtet sich auf die mögliche Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche, wobei die Märkte eine 56%ige Chance auf eine Senkung um 25 Basispunkte und eine 44%ige Chance auf eine Senkung um 50 Basispunkte einpreisen.

Die US-Aktienindex-Futures bleiben im asiatischen Handel stabil, nachdem sie über Nacht an der Wall Street zugelegt haben.

Die chinesischen Märkte verzeichnen leichte Gewinne, wobei der Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite Index leicht von ihren Siebenmonatstiefs ansteigen.

Die japanischen Indizes Nikkei 225 und TOPIX fallen jeweils um 0,9 % und stehen vor einem gedämpften Ende einer volatilen Woche. Die Sitzung der Bank of Japan nächste Woche steht im Mittelpunkt, mit der Unsicherheit über eine weitere Zinserhöhung.

Der Goldpreis erreichte im asiatischen Handel ein Rekordhoch: Der Kassapreis lag bei $2.570,06 je Unze, die Gold-Futures näherten sich der Marke von $2.600.

Der Dollar gibt nach, der Dollar-Index und die Dollar-Index-Futures verlieren jeweils 0,3 %. Der japanische Yen legt zu und nähert sich seinem höchsten Stand seit Anfang Januar.

Die Ölpreise stiegen, wobei Brent-Rohöl um 0,5 % auf 72,31 $ pro Barrel und WTI-Rohöl um 0,6 % auf 69,36 $ pro Barrel zulegte. Die Störungen durch den Hurrikan Francine im US-Golf von Mexiko stützen die Preise.

Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI bringt seine „Strawberry“-Serie von KI-Modellen auf den Markt, die für komplexere Problemlösungen in den Bereichen Wissenschaft, Programmierung und Mathematik konzipiert sind.

Mehr als 30.000 Beschäftigte der Boeing Co. wollen ab Freitag in der Fabrik des Unternehmens an der Westküste streiken, um höhere Löhne zu fordern.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump behauptet, er werde nicht an einer zweiten Debatte mit der Vizepräsidentin Kamala Harris teilnehmen, obwohl ihre Kampagne nach ihrem ersten Treffen eine solche gefordert hatte.

Die europäischen Märkte werden voraussichtlich leicht höher eröffnen, wobei die STOXX 50 -Futures um 0,3 % zulegen werden.

Trotz der jüngsten starken Inflationswerte und gemischten Wirtschaftssignale bleibt die Marktstimmung auf mögliche Zinssenkungen der Fed ausgerichtet.

