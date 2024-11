Der XTB Morgenticker (13.11.2024)

Die Indizes aus der Asien-Pazifik-Region verzeichnen überwiegend höhere Handelswerte. Die chinesischen Indizes legen zwischen 1,10 % und 1,90 % zu. Der japanische Nikkei 225 -Index ist um 1,10 % auf 38.750 Punkte gesunken, während die SG20cash -Index-Futures in Singapur um 0,65 % gestiegen sind.

-Index ist um 1,10 % auf 38.750 Punkte gesunken, während die -Index-Futures in Singapur um 0,65 % gestiegen sind. Die Indizes in den USA schlossen niedriger und verzeichneten moderate Rückgänge. Der S&P 500 / US500 -Index fiel unter die 6.000-Punkte-Marke, wobei der größte Ausverkauf beim Small-Cap-Index Russell 2000 / US2000 zu beobachten war.

-Index fiel unter die 6.000-Punkte-Marke, wobei der größte Ausverkauf beim Small-Cap-Index zu beobachten war. Der Ausverkauf an den Aktienmärkten in den USA war vor allem bei Instrumenten zu beobachten, die während des letzten „Trump Trade“ am meisten zugelegt hatten und als potenzielle Nutznießer der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus galten.

Die Aktien von Tesla (TSLA.US) , die seit dem Wahltag um etwa 30 % gestiegen waren, fielen gestern um mehr als 6 %, während die Aktien der Trump Media & Technology Group (DJT.US) um fast 9 % fielen.

, die seit dem Wahltag um etwa 30 % gestiegen waren, fielen gestern um mehr als 6 %, während die Aktien der um fast 9 % fielen. Die Umkehrung des Trump-Handels war jedoch nur an der Börse zu beobachten, da der Dollar weiter zulegt und auch heute noch zu den stärkeren Währungen gehört. Der USDIDX -Index ist um 0,16 % auf 106 Punkte gestiegen. Eine der schwächsten Währungen ist hingegen der japanische Yen, der etwa 0,3 %–0,4 % verliert. USDJPY ist heute um 0,35 % auf 155,0700 gestiegen.

-Index ist um 0,16 % auf 106 Punkte gestiegen. Eine der schwächsten Währungen ist hingegen der japanische Yen, der etwa 0,3 %–0,4 % verliert. ist heute um 0,35 % auf 155,0700 gestiegen. Das wichtigste Ereignis heute wird die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex sein. Die Erwartungen der Analysten deuten auf einen leichten Anstieg der Gesamtinflation und keine Veränderung der Kerninflation auf Jahresbasis hin.

Heute wurde der Lohnwachstumsbericht Australiens für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht. Das Lohnwachstum in Australien verlangsamte sich im letzten Quartal, was auf einen nachlassenden Preisdruck in der gesamten Wirtschaft und die sich verstärkenden Erwartungen einer Zinssenkung auf der nächsten RBA-Sitzung zurückzuführen ist. Analysten zufolge wird ein einmaliger Preisrückgang für die RBA jedoch nicht ausreichen, sodass eine frühestmögliche Lockerung der Geldpolitik wahrscheinlich erst im ersten Quartal 2025 erfolgen wird.

Der Lohnpreisindex stieg in den drei Monaten bis September im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %, verglichen mit 4,1 % im vorherigen Zeitraum und Schätzungen von Ökonomen von 3,6 %. Auf Quartalsbasis stiegen die Löhne um 0,8 %, was leicht unter den Prognosen liegt.

Der japanische Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 % und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Auf Monatsbasis stieg der PPI um 0,2 %.

Auf dem Kryptowährungsmarkt sind ebenfalls teilweise Gewinnmitnahmen zu beobachten. Der Bitcoin-Kurs ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 1,25 % auf 87.000 USD gesunken. Der Altcoin-Markt (ohne Eth und BTC) und Ethereum verzeichnen mit Verlusten von 3,80 % bzw. 2,70 % stärkere Rückgänge.

