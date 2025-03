Der XTB Morgenticker (14.03.2025)

Asiatische Aktien steigen, da chinesische Aktien auf ein Zweimonatshoch steigen, nachdem die PBoC eine Zinssenkung versprochen hat. Der Shanghai Composite stieg um 1,5 %, während der CSI 300 um 2,2 % zulegte. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 1,9 %, da sich Optimismus auf den regionalen Märkten ausbreitete.

Im Fokus der nächsten Woche stehen die Entscheidungen der Zentralbanken, wobei die Federal Reserve, die Bank of Japan und die Zentralbank Taiwans alle zu einer Sitzung zusammenkommen werden. China wird am Montag wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlichen, darunter Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Handelsbilanzzahlen.

