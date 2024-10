Der XTB Morgenticker (14.10.2024)

Die Aktienmärkte in Europa, den USA und Asien verzeichneten am Freitag überwiegend Zuwächse, und heute setzen sie diesen Trend fort, insbesondere in China.

Chinesische Aktien verlieren zumindest vorerst nicht die Hoffnung auf neue Konjunkturpakete. Dennoch haben sich der Optimismus und das rasante Wachstum seit letzter Woche etwas verlangsamt. Auf einer Pressekonferenz am Samstag gab China nur wenige Details über neue Anreize für die Wirtschaft bekannt, was eine leichte Enttäuschung darstellte. Dennoch kündigte die Finanzaufsicht an, die Finanzierungskosten für kleine und mittlere Unternehmen zu senken. Darüber hinaus deutete der gestern veröffentlichte chinesische Verbraucherpreisindex auf weitere wirtschaftliche Probleme für China hin. Der Wert für September lag bei 0,4 % im Jahresvergleich, gegenüber den erwarteten 0,8 % im Jahresvergleich und dem letzten Wert von 0,6 %. Im Moment steigen die Indizes in Festlandchina jedoch, während der Hang Seng leicht verliert.

In den Vereinigten Staaten wird heute der Columbus Day gefeiert, sodass der Anleihenmarkt geschlossen bleibt, der Aktienmarkt jedoch wie gewohnt geöffnet bleibt. In Kanada wird unterdessen Thanksgiving gefeiert.

China hat heute Militärmanöver in der Nähe von Taiwan gestartet. Dies löste jedoch keine Marktreaktion aus.

Der Wirtschaftskalender für heute enthält nicht viele makroökonomische Messwerte, die die an den Märkten zu beobachtende Volatilität erhöhen könnten. Andererseits werden die Anleger heute Mittag mehrere Reden von Fed-Bankern hören.

Zu Beginn des Tages sind die Notierungen von Energierohstoffen rückläufig. WTI -Rohöl und NATGAS verlieren derzeit mehr als 1,2 %.

-Rohöl und verlieren derzeit mehr als 1,2 %. Bitcoin legt zu Beginn des Tages zu. Die wichtigste Kryptowährung gewinnt 1,65 % und durchbricht damit die 64.000-Dollar-Marke. Aktuelle Marktvolatilität. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.