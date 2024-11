Der XTB Morgenticker (14.11.2024)

Der Beginn der Handelstages an den Märkten wird kontinuierlich vom US-Dollar geprägt, der gegenüber den meisten Währungen zulegt.

Der USD/JPY stieg über 156,00 und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Juli. Der EUR/USD fiel unterdessen unter 1,0550 und damit auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr.

Index basierenden Futures liegen derzeit bei 0,15 %. Der für die heutige Sitzung geplante Makrokalender ist vollgepackt mit der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Dazu gehören die VPI-Daten aus Spanien, die BIP-Daten aus der Eurozone und Polen, das EZB-Protokoll, der PPI-Bericht aus den USA, Daten zu den Öl- und Gasvorräten in den USA sowie zahlreiche Reden von Zentralbankern, darunter der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und die EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Zu Beginn des Tages war der Höhepunkt der australische Beschäftigungsbericht für Oktober. Das Beschäftigungswachstum verlangsamte sich und die Arbeitslosenquote stabilisierte sich bei 4,1 %.

Wie Reuters berichtet, bereitet die japanische Regierung die Aufnahme von etwa 13,5 Billionen Yen an zusätzlichen Mitteln in den Haushalt vor, um ein Konjunkturpaket zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte zu finanzieren und den durch steigende Preise verursachten Druck auszugleichen.

Edelmetalle weiten heute Morgen ihre Verluste aus, was auf den starken Dollar zurückzuführen ist. Gold verliert derzeit 0,6 %, während Silber um 0,9 % nachgibt.

