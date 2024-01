Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum zeigen sich uneinheitlich. Die chinesischen Indizes sind etwa 0,30-0,80% gefallen. Der japanische Nikkei 225 Index ist um 0,90% gestiegen, der koreanische Kospi ist um 0,20% gefallen, während der australische S&P ASX 200 um 0,10% gestiegen ist.

Im ersten Teil der heutigen Devisenmarktsitzung konnten wir ebenfalls keine größeren Veränderungen beobachten. Die Sitzung verlief ruhig, und die meisten Währungspaare beschränkten ihre Veränderungen auf eine Spanne von -0,10 bis 0,10%.

Der Euro gehört zu den stärkeren Währungen, während der japanische Yen ( JPY ) zu den schwächsten zählt. Das EURUSD -Paar steigt um 0,12% auf 1,09630.

Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) hat die Präsidentschaftswahlen 2024 in Taiwan am Samstag mit 40 % der Stimmen gewonnen, aber die Regierungspartei konnte ihre parlamentarische Mehrheit nicht halten. Keine Partei hat eine entscheidende Mehrheit, die Kuomintang hat 52 Sitze, einen mehr als die DPP.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums beglückwünschte die Taiwaner, die "einmal mehr die Stärke ihres robusten demokratischen Systems und ihres unabhängigen Wahlprozesses unter Beweis gestellt haben".

Am Montag gab der pazifische Inselstaat Nauru bekannt, dass er die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrechen und das chinesische Festland offiziell als Verbündeten anerkennen wird.

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui traf zu Gesprächen mit ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow in Russland ein. Dabei ging es um die Vertiefung der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Nordkorea feuerte mindestens eine ballistische Rakete in die Gewässer vor der Ostküste der koreanischen Halbinsel ab, wie Südkorea und Japan berichteten. Die erhöhten Spannungen wurden in letzter Zeit aufrechterhalten, nachdem Pjöngjang eine ballistische Interkontinentalrakete und den ersten militärischen Spionagesatelliten in dem Gebiet gestartet hatte.

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB) Philip Lane sagte in einem Interview am Samstag, dass die Zentralbank bis Juni alle wichtigen Daten haben wird, um eine Entscheidung über die erste einer wahrscheinlichen Reihe von Zinssenkungen zu treffen. Der Banker wies darauf hin, dass zu schnelles Handeln noch schlimmere Folgen haben und unwirksam sein könnte.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, sagte, dass die Finanzmärkte die politischen Entscheidungsträger etwas überholt haben und von einem aggressiven Zinssenkungspfad in diesem Jahr ausgehen. Der Banker betonte, dass Entscheidungen über Zinssätze nur von den tatsächlichen Daten beeinflusst werden.

Auf dem Markt für Kryptowährungen beobachten wir eine Beruhigung der Gemüter. Bitcoin erholt sich und steigt heute um 2,30 % auf den Wert von 42600 USD.

