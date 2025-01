Der XTB Morgenticker (15.01.2025)

Die asiatischen Märkte verzeichneten am Mittwoch einen vorsichtigen Anstieg, da die Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten warteten. Der japanische Nikkei stieg um 0,3 %, während der chinesische CSI 300 um 0,2 % nachgab. Die Stimmung in der Region blieb verhalten, da der thailändische SET um über 1 % und der malaysische KLCI um 0,7 % nachgaben.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol wurde in einer Aktion vor Tagesanbruch wegen seines gescheiterten Versuchs, im Dezember das Kriegsrecht zu verhängen, verhaftet. Der KOSPI blieb stabil und stieg um 0,3 %, da die Bank of Korea am Donnerstag angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen und politischer Unsicherheit voraussichtlich die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird.

Der japanische Yen legte um 0,4 % zu, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, mögliche Zinserhöhungen auf der Sitzung in der nächsten Woche angedeutet hatte und dabei positive Aussichten für das Lohnwachstum anführte. Die Bank of Japan beendete im vergangenen März die Negativzinsen und hob die Zinsen im Juli auf 0,25 % an, wobei die Märkte nun eine weitere Straffung einpreisen, da die Inflation weiterhin über 2 % liegt.

Die USA planen zusätzliche Chip-Exportkontrollen, die sich gegen TSMC und andere Hersteller richten, um den Fluss fortschrittlicher Halbleiter nach China einzuschränken, und ergänzen damit die bestehenden Maßnahmen der Biden-Regierung. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, chinesische Kunden mit potenziellen militärischen Verbindungen genauer zu überprüfen.

TikTok kündigte Pläne an, seine US-App am Sonntag vor Ablauf der Frist für das Bundesverbot abzuschalten, sofern sie nicht durch ein Eingreifen des Obersten Gerichtshofs blockiert wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Drittel seiner 170 Millionen US-Nutzer innerhalb eines Monats nach dem Verbot den Zugriff auf die Plattform einstellen würden.

Nippon Steel strebt eine Zusammenarbeit mit der neuen Trump-Regierung an, um die Übernahme von U.S. Steel im Wert von 15 Milliarden US-Dollar nach Bidens Ablehnung zu retten. Das Unternehmen reichte Klagen ein, um Bidens Entscheidung anzufechten, während die inländischen Rivalen Cleveland-Cliffs und Nucor ein gemeinsames Gegenangebot vorbereiten.

Gold wurde unverändert bei 2.675,90 $ gehandelt, da die Trader auf die US-Verbraucherpreisindex-Daten warten, obwohl schwächere Erzeugerpreisindex-Zahlen eine gewisse Unterstützung boten. Kupfer fiel trotz der chinesischen Rekordimporte im Dezember um 0,6 % auf 9.101,50 $, da die Märkte die möglichen Auswirkungen der geplanten Zollmaßnahmen von Trump abschätzen.

Die Ölpreise stabilisierten sich bei Brent bei 79,95 $ und bei WTI bei 76,45 $ und bewegten sich aufgrund der Auswirkungen der russischen Sanktionen in der Nähe von Viermonatshochs. API-Daten zeigten, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel sanken, während die Benzinvorräte um 5,4 Millionen Barrel stiegen.

Der Dollar stabilisierte sich unter dem Zweijahreshoch, da die Märkte die US-Inflationsdaten und den geldpolitischen Ausblick der Fed erwarten. Die südkoreanischen Kapitalmärkte verzeichneten im Dezember mit 3,86 Milliarden US-Dollar die größten ausländischen Abflüsse seit März 2020, was auf die politischen Unruhen zurückzuführen ist.

