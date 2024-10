Der XTB Morgenticker (15.10.2024)

Der Handelstag in der Asien-Pazifik-Region tendiert nach oben, nachdem gestern in den USA neue Höchststände beim SP500 erreicht wurden. Indizes wie Nikkei225 , KOSPI , AUS200 und der MSCI Singapore Index legen zu. Eine Ausnahme bilden die chinesischen Indizes, die einen Rückgang von 1,50 bis 1,70 % verzeichnen.

Die Gewinne bei den US-Indizes wurden durch die Begeisterung für Halbleiteraktien angetrieben, darunter NVIDIA (+2,4 % auf 138 $), ASML (+3,75 %) und ARM (+6,84 %).

heute um 0,13 % zulegte und über 103 Punkten liegt. Unterdessen erholt sich der Yen leicht von den gestrigen Verlusten, wobei der um 0,11 % auf 149,6000 fiel. Der saisonbereinigte Index der japanischen Industrieproduktion verzeichnete im August einen monatlichen Rückgang von 3,3 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel diese Zahl um 4,9 %. Der Bericht entsprach den Erwartungen der Ökonomen.

Der Präsident der Federal Reserve (Fed) von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Montag, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv sei, und fügte hinzu, dass weitere moderate Zinssenkungen angebracht sein könnten. Kashkari gilt allgemein als Befürworter einer geldpolitischen Lockerung.

Der Abschlag für Rohöl der Sorte OIL.WTI vertiefte sich und verlor heute 1,20 % auf 71 US-Dollar pro Barrel. Der Rückgang ist auf Netanjahus Erklärung zurückzuführen, dass Israel eher militärische Ziele des Iran als nukleare oder Ölziele angreifen würde, was auf einen begrenzteren Gegenangriff hindeutet, um einen umfassenden Krieg zu verhindern.

