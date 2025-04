Der XTB Morgenticker (16.04.2025)

Nach dem gestrigen Handelstag an der Wall Street, an dem die Indizes ihre zuvor erzielten Gewinne wieder abgaben, erleben wir heute einen erneuten Ausverkauf am US-Aktienmarkt. Die Rückgänge sind hauptsächlich auf die Befürchtungen eines eskalierenden Handelskrieges zurückzuführen, verbunden mit dem Fehlen sichtbarer Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten über eine Lockerung der Zollpolitik.

Die Nvidia-Aktie fiel nach Börsenschluss in den USA um mehr als 6 %, als Reaktion auf neue Exportbeschränkungen, die sich gegen China richten. Futures auf den US500 sind um 1,5 % gefallen, während der US100 um über 2 % gefallen ist.

Hongkong hat beschlossen, den Postdienst in die Vereinigten Staaten auszusetzen. Im Rahmen einer neuen Order hat Präsident Trump einen hohen Zoll von 245 % auf Importe von medizinischen Spritzen und Nadeln aus China verhängt und dabei die übermäßige Abhängigkeit von der chinesischen Produktion angeführt.

Europäische Index-Futures deuten auf einen niedrigeren Eröffnungskurs für die Märkte auf dem gesamten Kontinent hin, wobei der EU50 um fast 1,5 % gefallen ist. Der niederländische Halbleiterriese ASML warnte davor, dass der Handelskrieg seine Finanzergebnisse in den Jahren 2025 und 2026 erheblich beeinträchtigen könnte.

Öl ist um fast 1,5 % gefallen und liegt nun bei etwa 60 $ pro Barrel, während Erdgas (NATGAS) um 1 % gefallen ist. Unter den Agrarrohstoffen legen Weizen und Mais an der CBOT um fast 1,5 % zu.

Gold steigt um fast 3 % und nähert sich 3.300 $ an, da die Sorge vor einem lang anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China wächst. Silber wird 0,5 % höher gehandelt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.