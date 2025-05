Der XTB Morgenticker (16.05.2025)

Die asiatischen Märkte beendeten die Woche mit gemischten Signalen aus Wall Street, wo die Indizes nach einem durchwachsenen Handelstag leicht nachgaben. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor über 1 %, belastet durch den Einbruch von Alibaba um mehr als 5 % nach enttäuschenden Ergebnissen für das vierte Quartal. Die Märkte in Festlandchina gaben ebenfalls nach, wobei der Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite um etwa 0,4 % bzw. 0,3 % fielen. Australische Aktien entwickelten sich jedoch besser und legten aufgrund der erwarteten Zinssenkung der Zentralbank um 0,7 % zu.

Die US-Aktienfutures gaben nach, wobei der S&P 500 Futures um 0,1 % fiel, da die durch die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China ausgelöste Rallye zu Wochenbeginn an Schwung verlor. Die Trader befürchten, dass die Erholung über das Ziel hinausgeschossen sein könnte, da Unsicherheit darüber herrscht, wie sich die Zollsituation nach Ablauf der 90-tägigen Frist entwickeln wird. Die Anleihemärkte fanden Unterstützung durch den unerwarteten Rückgang der US-Produzentenpreise am Donnerstag, der die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,424 % sinken ließ.

Die japanische Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet: Das BIP sank im ersten Quartal um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr und lag damit weit über den Prognosen von 0,2 %. Der Rückgang, der erste seit einem Jahr, wurde durch schwächere Exporte und stagnierende Konsumausgaben verursacht und verdeutlicht die Auswirkungen der US-Zölle und der Unsicherheiten im globalen Handel. Der Nikkei 225 gab nach den enttäuschenden Daten 0,5 % nach, der TOPIX verlor 0,3 %.

BOJ-Vorstandsmitglied warnt vor Zinserhöhungen angesichts der US-Zollsorgen Toyoaki Nakamura, bekannt als das gemäßigste Mitglied des Vorstands, drängte die Zentralbank, von Zinserhöhungen abzusehen. „Die japanische Wirtschaft steht unter zunehmendem Abwärtsdruck", warnte Nakamura und verwies darauf, dass die US-Zölle auf japanische Automobile die Unternehmensgewinne ernsthaft beeinträchtigen könnten. Die meisten Ökonomen erwarten nun, dass die BOJ die aktuellen Zinsen bis September beibehalten wird.

Trump kündigt während seines Besuchs im Golfstaat Verträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten im Wert von über 200 Milliarden Dollar an, darunter eine Zusage von Etihad Airways über 14,5 Milliarden Dollar für den Kauf von 28 Boeing 787 und 777X mit GE-Triebwerken. Etihad bestätigte die Order, die Auslieferung wird für 2028 erwartet. Das Weiße Haus kündigte an, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in US-Rechenzentren investieren oder diese finanzieren werden, die „mindestens so groß und leistungsfähig wie die in den Vereinigten Arabischen Emiraten" sind, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der künstlichen Intelligenz zu stärken.

Ölpreise stabilisieren sich nach starken Rückgängen : Brent-Rohöl-Futures liegen stabil bei 64,55 USD pro Barrel und WTI steigt um 0,1 % auf 61,22 USD, nachdem beide Kontrakte am Donnerstag aufgrund der Aussichten auf ein Atomabkommen mit dem Iran um mehr als 2 % gefallen waren. Präsident Trump erklärte, die USA stünden „kurz vor" einer Einigung mit dem Iran. NBC News berichtete, Teheran sei bereit zu unterzeichnen, wenn alle Wirtschaftssanktionen aufgehoben würden, was möglicherweise zu einer Rückkehr bedeutender iranischer Öllieferungen auf die Weltmärkte führen könnte.

Der US-Dollar bleibt schwach und beflügelt die asiatischen Währungen. Der Dollar-Index fiel um 0,2 %, nachdem er zuvor in dieser Woche aufgrund schwacher US-Inflationsdaten stark eingebrochen war. Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar trotz schwacher BIP-Daten zu, während der südkoreanische Won gegenüber dem US-Dollar um 0,3 % nachgab. Andere regionale Währungen, darunter der Singapur-Dollar und der australische Dollar, gewannen ebenfalls gegenüber dem Greenback an Boden.

Nvidia plant laut Financial Times ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai , da der Chiphersteller angesichts der verschärften US-Exportkontrollen seinen Vorsprung in China behaupten will. CEO Jensen Huang soll den Plan letzten Monat mit dem Bürgermeister von Shanghai besprochen haben. Das Zentrum würde die Anforderungen chinesischer Kunden und die technischen Spezifikationen untersuchen, die zur Einhaltung der Exportbeschränkungen Washingtons erforderlich sind, wobei das eigentliche Kerndesign und die Produktion jedoch im Ausland verbleiben würden.

SpaceX wartet auf die Genehmigung für den Starship-Flug 9, da die FAA zwar Änderungen der Lizenz genehmigt hat, den Start jedoch erst nach Abschluss der Untersuchung des Fluges 8 oder einer Entscheidung über die Wiederaufnahme der Flüge genehmigen wird. Die Genehmigung umfasst die Erhöhung der Anzahl der Starts in Boca Chica, Texas, von fünf auf bis zu 25. Die FAA prüft derzeit den Unfallbericht von SpaceX, der am 14. Mai nach der Explosion des Starship-Flugs 8 im März vorgelegt wurde.

