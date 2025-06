Der XTB Morgenticker (16.06.2025)

Am Freitag schloss die Wall Street aufgrund der plötzlichen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran mit starken Verlusten. ( S&P 500 : -1,1 %; Nasdaq : -1,3 %; DJIA : -1,8 %; Russell 2000 : -1,85 %).

: -1,1 %; : -1,3 %; : -1,8 %; : -1,85 %). Laut Donald Trump könnten die USA möglicherweise in den Konflikt verwickelt werden. Dennoch äußerte der ehemalige Präsident die Hoffnung, dass beide Länder „bald Frieden erreichen“ würden, und betonte, dass die USA derzeit nicht an Israels Angriff beteiligt seien.

In der Region Asien-Pazifik ist vorsichtiger Optimismus zu spüren. Der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi erholen sich am stärksten (beide +1,3 %), während moderate Gewinne beim indischen Nifty 50 (+0,6 %), dem Shanghai SE Composite (+0,2 %) und dem chinesischen HSCEI (+0,3 %) zu verzeichnen sind. Der australische S&P/ASX 200 bleibt unverändert.

und der erholen sich am stärksten (beide +1,3 %), während moderate Gewinne beim (+0,6 %), dem Shanghai SE Composite (+0,2 %) und dem (+0,3 %) zu verzeichnen sind. Der bleibt unverändert. In Japan führen der Halbleitersektor und die Versorger die Gewinne an. In China stechen die Bauträger hervor (Hang Seng-Subindex für Immobilienunternehmen: +2 %) aufgrund der erwarteten neuen Konjunkturpakete zur Stützung der sich weiter verschlechternden Immobiliennachfrage.

Die Einzelhandelsumsätze in China stiegen im Mai über den Erwartungen (+6,4 % im Jahresvergleich; Prognose: 4,9 %; zuvor: 5,1 %) und erreichten den höchsten Stand seit Dezember 2023. Der Wert ist in erster Linie auf staatliche Subventionen und einen deutlichen Anstieg des Online-Handels zurückzuführen. Allerdings schwindet das Verbrauchervertrauen angesichts der anhaltenden Immobilienkrise (mit weiter rückläufigen Verkäufen).

Chinas Industrieproduktion stieg weniger stark als erwartet (+5,8 % im Jahresvergleich; Prognose: 6 %; zuvor: 6,1 %).

Am Devisenmarkt beginnt die Woche mit sehr geringer Volatilität. Der Dollar-Index verliert nur 0,05 %, während der EURUSD um 0,1 % auf 1,1560 zulegt. Die größten Bewegungen sind bei den Währungen der Antipoden zu beobachten, die sich von den Verlusten vom Freitag erholen ( AUDUSD : +0,15 %, NZDUSD : +0,25 %).

verliert nur 0,05 %, während der um 0,1 % auf 1,1560 zulegt. Die größten Bewegungen sind bei den Währungen der Antipoden zu beobachten, die sich von den Verlusten vom Freitag erholen ( : +0,15 %, : +0,25 %). EZB-Mitglied De Guindos sagte, dass die EZB ihrem Ziel sehr nahe sei, die Märkte die Botschaft nach der Entscheidung klar verstanden hätten, die Inflationsrisiken ausgewogen seien, die Stärke des Euro kein Grund zur Sorge sei und mittelfristige Zölle das Wachstum und die Inflation dämpfen könnten.

Öl baut seine Gewinne nach dem Raketenaustausch zwischen dem Iran und Israel am Wochenende aus. Die Brent - und WTI -Futures steigen um 0,9 % bzw. 1,1 %, während die Erdgas-Futures ebenfalls im Plus liegen (+2 %).

baut seine Gewinne nach dem Raketenaustausch zwischen dem Iran und Israel am Wochenende aus. Die - und -Futures steigen um 0,9 % bzw. 1,1 %, während die Erdgas-Futures ebenfalls im Plus liegen (+2 %). Edelmetalle erleben eine leichte Korrektur. Gold fällt um 0,3 % auf 3.422 USD pro Unze, während Silber um 0,15 % auf 36,24 USD pro Unze nachgibt.

fällt um 0,3 % auf 3.422 USD pro Unze, während um 0,15 % auf 36,24 USD pro Unze nachgibt. Kryptowährungen zeigen sich optimistisch. Bitcoin legt um 1,8 % auf 106.600 USD zu, Ethereum steigt um 4,4 % auf 2.614 USD, und auch die Futures auf Solana (+4,5 %) und Sushi (+6 %) notieren höher. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.