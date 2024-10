Der XTB Morgenticker (16.09.2024)

Die Volatilität der Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum hält sich aufgrund der Feiertage in Japan und China in Grenzen. Die japanischen Märkte sind heute wegen des Tages des Respekts vor den Älteren geschlossen, während die chinesischen Märkte wegen des Mittherbstfestes bis morgen geschlossen bleiben.

Die Volatilität der Kontrakte ist auf +/- 0,30 % begrenzt. Der chinesische Markt notiert zwischen -0,10 % und 0,10 %. Der japanische Nikkei 225 -Index liegt 0,15 % im Minus, während die Kontrakte auf den SG20cash -Index in Singapur 0,30 % niedriger notieren.

Die Futures-Kontrakte auf die europäischen Indizes zeigen eine flache Eröffnung für die Kassensitzung. Der DAX steigt um 0,10% auf 18.720 Punkte, während der UK100 um 0,10% auf 8.280 Punkte fällt.

Die US-Indexfutures weisen eine ähnlich geringe Volatilität auf, mit Ausnahme des US2000 -Index, der Small-Cap-Unternehmen widerspiegelt. Der US2000 steigt um 0,50% auf 2.200 Punkte, wobei das Wachstum durch die bevorstehenden Zinssenkungen der Fed in dieser Woche unterstützt wird.

Historisch gesehen hat der Small-Cap-Index zu Beginn der geldpolitischen Lockerung in den USA am besten abgeschnitten. Kleine Unternehmen reagieren empfindlicher auf eine restriktive Politik, so dass der Beginn von Zinssenkungen die Hoffnungen der Anleger weckt.

Die Volatilität auf dem Devisenmarkt ist ähnlich gering, mit Ausnahme des US-Dollars. Der USDIDX -Index ist um 0,25 % auf 100,5000 Punkte gefallen und hat damit erneut die untere Grenze des Konsolidierungskanals der letzten beiden Jahre getestet. Die Zinssenkung der Fed und die Kommunikation von Jerome Powell während der Konferenz könnten ein Katalysator für einen weiteren Abwärtstrend des USD sein.

Gold erreicht mit $2.588 pro Unze ein neues ATH und legt heute um 0,25% zu. Die Analysten der UBS haben ihre optimistischen Prognosen für Gold bestätigt und sehen bis Mitte 2025 ein Wachstumspotenzial von bis zu $2.700.

Am Samstag veröffentlichte China eine Reihe sehr schwacher Wirtschaftsdaten. Wir erfuhren u.a. etwas über die Arbeitslosigkeit, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Die Daten waren schwach und vertieften die Werte vom Juli. Das Wachstum der Industrieproduktion in China verlangsamte sich im August auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten, während die Einzelhandelsumsätze und die Preise für neue Häuser weiter zurückgingen.

Die Industrieproduktion stieg im August im Jahresvergleich um 4,5 % und damit langsamer als im Juli (5,1 %) und so langsam wie seit März nicht mehr (die Erwartungen lagen bei 4,8 %). Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Verbrauchsindikator, wuchsen im August trotz der sommerlichen Reisespitze nur um 2,1 % und verlangsamten sich damit gegenüber dem Wachstum von 2,7 % im Juli (die Erwartungen lagen bei 2,5 %).

Am Sonntag gab es wahrscheinlich einen zweiten Mordanschlag auf Donald Trumps Leben. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:00 Uhr Ortszeit, als Agenten des US-Geheimdienstes einen potenziellen Attentäter entdeckten, der mit einer Schusswaffe auf Donald Trump zielte, der gerade auf einem Golfplatz spielte. Es wurden Schüsse auf den Attentäter abgefeuert, der daraufhin sein Gewehr zusammen mit zwei Rucksäcken, einem Zielfernrohr und einer GoPro-Kamera zurückließ, bevor er in einem Geländewagen flüchtete. Der Attentäter wurde verhaftet. Das FBI gab bekannt, dass es den Vorfall auf Trumps Golfplatz als „Attentat“ auf den ehemaligen Präsidenten betrachtet.

Auf dem Markt für Kryptowährungen beobachten wir einen Rückschlag, der gestern stattfand. Am Freitagnachmittag und Samstag gelang es Bitcoin, sich über der 60.000 $-Marke zu halten. Am Sonntag erwies sich der Verkaufsdruck jedoch als zu stark und die Preise fielen unter die Schwelle auf 58.400 $. Ethereum verliert etwas mehr, nämlich bis auf $2.280.

