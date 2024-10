Der XTB Morgenticker (16.10.2024)

Asiatische Aktien legten größtenteils zu, angeführt von Hongkongs Hang Seng und Chinas CHN.cash , die beide um mehr als 2,5 % zulegten. Japans Nikkei 225 lag 0,6 % höher, wobei AU200 mit +0,13 % die schlechteste Performance aufwies.

Die europäischen Indizes werden voraussichtlich uneinheitlich eröffnen, wobei der DAX 40 zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 0,1 % niedriger lag. Die US-Indizes sind vorbörslich im Plus, wobei der Nasdaq (+0,24 %) die Gewinne anführt.

Die USA warnen Israel vor einer möglichen Einstellung der Waffenlieferungen, wenn die Gaza-Hilfe nicht verteilt wird.

Der neuseeländische VPI stieg im dritten Quartal um 0,6 % gegenüber dem Vorquartal und lag damit leicht unter den Erwartungen von 0,7 %. Die jährliche Inflation verlangsamte sich deutlich auf 2,2 % und kehrte damit erstmals seit über drei Jahren wieder in den Zielkorridor der Zentralbank zurück.

Die Ölpreise sanken nach den starken Verlusten in der vorangegangenen Sitzung leicht. Rohöl der Sorte Brent fiel um 0,4 % auf 74,43 $ pro Barrel, während Rohöl der Sorte WTI um 0,4 % auf 70,8 $ pro Barrel fiel. Die Besorgnis über eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah hält an.

Seiji Adachi, Entscheidungsträger der Bank of Japan, drängte auf ein „sehr moderates“ Tempo bei den Zinserhöhungen und warnte vor möglichen Gegenwinden durch die Aufwertung des Yen und die sinkende globale Nachfrage.

ASML gab eine schwache Umsatzprognose für 2025 ab, was zu einem Ausverkauf der globalen Chip-Aktien führte. Die US-Aktien des niederländischen Unternehmens stürzten über Nacht um 16 % ab und zogen andere Technologiegiganten wie NVIDIA (-4,7 %) mit nach unten.

Der Luxusgüterriese LVMH meldete einen Umsatzrückgang von 3 % im dritten Quartal, den ersten Rückgang seit der Pandemie, da die Nachfrage in China und Japan nachließ. Diese Nachricht wird sich wahrscheinlich auch auf andere Luxusaktien auswirken.

Der Regierungschef von Hongkong, John Lee, kündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft an, darunter Reformen zur Verkürzung der Wartezeiten für Sozialwohnungen und Bemühungen, mehr internationale Unternehmen für eine Börsennotierung zu gewinnen.

Die Märkte für Kryptowährungen eröffneten höher, wobei Bitcoin um 1,1 % auf 67.000 US-Dollar und Ether um 1,2 % auf 2.609,12 US-Dollar zulegten.

Der Gold preis stieg um 0,2 % auf 2.667,75 $ pro Unze, während der Fokus weiterhin auf den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten liegt. EURUSD ist um 0,05 % gesunken, Silber hat 0,46 % zugelegt und Platin ist um 1,2 % gestiegen.

