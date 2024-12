Der XTB Morgenticker (16.12.2024)

Wir starten in eine neue Woche an den Finanzmärkten. Der Beginn der Sitzung am Montag ist geprägt von Bitcoin , das auf neue historische Höchststände von über 106.000 US-Dollar gestiegen ist und 2 % zugelegt hat.

Auch andere Kryptowährungen legen zu, wobei die Large-Cap-Projekte derzeit die größten Zuwächse verzeichnen. Ethereum legt derzeit um 2,1 % zu.

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren jedoch die Rückgänge. In China beruhigen schwache Einzelhandelsdaten die Anleger, dass sich die Lage in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt immer noch nicht verbessert, was die Aktienkurse der verschiedenen Indizes nach unten drückt. Der Shanghai Composite verliert derzeit 0,5 %.

Chinas Einzelhandelsumsätze für November lagen bei +3,0 % im Jahresvergleich (+4,6 % erwartet). Gleichzeitig stieg die Industrieproduktion um +5,4 % im Jahresvergleich (+5,3 % erwartet). Die Immobilienpreise fielen im November um 5,7 % im Jahresvergleich (zuvor -5,9 %).

Investoren erfuhren auch von mehreren Berichten aus Japan. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Dezember bei 49,5 (zuvor 49,0). Dienstleistungen 51,4 (zuvor 50,5). Maschinenbestellungen für Oktober +2,1 % m/m (erwartet +1,2 %).

Das südkoreanische Parlament beschloss, Präsident Jun Suk Jeol nach seinen umstrittenen Entscheidungen zum Kriegsrecht seines Amtes zu entheben.

Auf dem Devisenmarkt schneiden der Schweizer Franken und die Währungen der Antipoden derzeit am besten ab. Der US-Dollar und der japanische Yen stehen jedoch unter Druck.

Auf dem Rohstoffmarkt verzeichnen wir derzeit moderate Preissteigerungen bei Edelmetallen. Rohöl und Erdgas hingegen stehen unter Abwärtsdruck.

Heute stehen die PMI-Daten aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt auf dem Kalender. Investoren werden auch Reden von EZB-Präsidentin Lagarde und BOC-Präsident Macklem hören. Heatmap, die die derzeitige Volatilität auf dem Devisenmarkt zeigt, Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.