Der XTB Morgenticker (17.01.2025)

Die asiatischen Märkte entwickelten sich am Freitag uneinheitlich. Chinesische Aktien stiegen aufgrund robuster BIP-Daten, während japanische Aktien stark nachgaben. Der chinesische CSI 300 legte um 0,5 % zu, nachdem das BIP im vierten Quartal um 5,4 % gewachsen war, was das Wachstum für 2024 auf das 5-%-Ziel Pekings bringt. Der japanische Nikkei fiel um 0,35 %, da eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan erwartet wurde.

legte um 0,5 % zu, nachdem das BIP im vierten Quartal um 5,4 % gewachsen war, was das Wachstum für 2024 auf das 5-%-Ziel Pekings bringt. Der japanische Nikkei fiel um 0,35 %, da eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan erwartet wurde. Der japanische Yen stieg auf 155,62 pro Dollar, da die Märkte eine mögliche Zinserhöhung der BOJ auf der Sitzung nächste Woche einpreisen. Die Nintendo-Aktie fiel um 5 %, nachdem die Enthüllung von Switch 2 nur verhalten aufgenommen wurde, was den breiteren TOPIX belastete, der um 0,7 % fiel.

Der vom designierten US-Präsidenten Trump nominierte Finanzminister Scott Bessent versprach während der Bestätigung durch den Senat härtere Sanktionen gegen russisches Öl und Unterstützung für die Verlängerung von Steuersenkungen. Die Märkte warten auf die Amtseinführung am Montag, während sie sich Sorgen über geplante Handelsmaßnahmen gegen China machen.

Die Ölpreise stiegen mit Brent auf 81,60 $ und WTI auf 78,30 $ und steuerten auf den vierten wöchentlichen Anstieg zu, da neue US-Sanktionen gegen russische Energieunternehmen die Lieferketten stören. Erwartet wird, dass die jemenitische Huthi-Miliz nach dem Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen die Angriffe am Roten Meer einstellt.

auf 81,60 $ und WTI auf 78,30 $ und steuerten auf den vierten wöchentlichen Anstieg zu, da neue US-Sanktionen gegen russische Energieunternehmen die Lieferketten stören. Erwartet wird, dass die jemenitische Huthi-Miliz nach dem Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen die Angriffe am Roten Meer einstellt. Gold stabilisierte sich nahe dem Einmonatshoch bei 2.712 US-Dollar, da gemischte US-Wirtschaftsdaten Spekulationen über eine Zinssenkung befeuerten. Kupfer stieg um 0,2 % auf 9.268 US-Dollar aufgrund des starken chinesischen BIP, obwohl die Gewinne durch die Besorgnis über die Handelspolitik von Trump begrenzt wurden.

stabilisierte sich nahe dem Einmonatshoch bei 2.712 US-Dollar, da gemischte US-Wirtschaftsdaten Spekulationen über eine Zinssenkung befeuerten. Kupfer stieg um 0,2 % auf 9.268 US-Dollar aufgrund des starken chinesischen BIP, obwohl die Gewinne durch die Besorgnis über die Handelspolitik von Trump begrenzt wurden. Chinesische Sojabohnenverarbeiter verlagern sich im ersten Quartal 2025 aufgrund der Befürchtungen über US-Zölle stark auf brasilianische Importe. Brasilianische Frachten werden zu 420 $/Tonne gegenüber 451 $/Tonne im US-Pazifischen Nordwesten gehandelt, wobei die Importe im ersten Quartal voraussichtlich auf 17,3 bis 18,0 Millionen Tonnen sinken werden.

Der Dollar wird nach der schwächeren US-Inflation seine sechswöchige Siegesserie voraussichtlich beenden, obwohl Einzelhandelsumsätze und Arbeitslosenansprüche eine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zeigten. Asiatische Währungen wurden vorsichtig gehandelt, wobei der chinesische Yuan aufgrund der BIP-Daten leicht zulegte.

Chinas Bevölkerung schrumpfte 2024 zum dritten Mal in Folge und ging trotz eines leichten Anstiegs der Geburtenzahlen um 1,39 Millionen auf 1,408 Milliarden zurück. Die alternde Bevölkerung und die niedrigen Geburtenraten stellen die Wirtschaft vor wachsende Herausforderungen.

Das Raumschiff von SpaceX explodierte am Donnerstag während eines Testflugs und störte den Flugverkehr in der Karibik, als Trümmer herabfielen. Das Unternehmen bestätigte, dass die Feststoffrakete erfolgreich abgefangen wurde, das Raumschiff jedoch aufgrund eines Lecks im Antriebssystem ausfiel. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.