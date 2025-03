Der XTB Morgenticker (17.03.2025)

Die Wall Street beendete am Freitag ihre Serie starker Rückgänge und die wichtigsten Indizes schlossen im Plus, nachdem bekannt wurde, dass die Demokraten das Gesetz über die öffentlichen Ausgaben im Senat nicht blockieren würden. Der Nasdaq legte um 2,61 % zu, der S&P 500 um 2,13 %, der DJIA um 1,65 % und der Russell 2000 schloss die Sitzung mit einem Plus von 2,53 %.

US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die aktuelle Korrektur an der Wall Street als gesund und erklärte, dass eine vergleichbare Euphorie an der Börse zu einer Finanzkrise führen würde. Im Zusammenhang mit einer möglichen Rezession in den USA fügte Bessent hinzu, dass „es keine Garantie dafür gibt, dass sie nicht eintritt“.

US-Außenminister Marco Rubio schlug mögliche bilaterale Gespräche mit Handelspartnern nach der Einführung wichtiger Zölle auf die USA vor

Donald Trump kündigte an, dass er am Dienstag ein Gespräch mit Wladimir Putin führen werde, und fügte hinzu, dass „am Wochenende viel erreicht wurde“.

Die Indizes in Asien legen zu Beginn der Woche zu, was auf bessere Verbrauchsdaten aus China zurückzuführen ist. Der HSCEI stieg um 1 %, der Shanghai SE Composite um 0,3 %, der japanische Nikkei 225 um 1,2 % und der südkoreanische Kospi um 1,56 %.

Die Einzelhandelsumsätze in China stiegen im Februar um 4 % (Prognose: 3,8 %), während die Industrieproduktion um 5,9 % wuchs (Prognose: 5,3 %). Die positiven Auswirkungen der Daten werden durch einen weiteren Rückgang der Preise für neue Immobilien (-0,14 % gegenüber dem Vormonat, zuvor: -0,07 %) und eine höher als erwartete Arbeitslosenquote (5,4 %, Prognose: 5,1 %, zuvor: 5,2 %) ausgeglichen.

Für heute ist eine Pressekonferenz mit Vertretern der chinesischen Regierung angesetzt, auf der neue Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage angekündigt werden sollen.

Die Volatilität auf dem Devisenmarkt bleibt moderat. EURUSD ist unverändert (1,088), der japanische Yen setzt seine Korrektur fort ( USDJPY : -0,23 %) und die Währungen der Antipoden legen gegenüber dem Dollar leicht zu ( AUDNZD : +0,03 %, NZDUSD : +0,13 %). Der Dollar-Index liegt leicht im Plus ( USDIDX : +0,05 %).

Gold legt um 0,15 % auf 2.988 $ pro Unze zu, und auch Silber liegt im Plus (+0,1 % auf 33,83 $ pro Unze).

Die Rohölkontrakte Brent und WTI steigen um 0,6 %, während die NATGAS -Futures unverändert bleiben.

Der Markt für Kryptowährungen ist allgemein optimistisch. Die Kontrakte für Bitcoin und Ethereum legen um 1,1 % bzw. 0,7 % zu. Auch Polygon (+3,05 %), Chainlink (+2,45 %), Ripple (+1,5 %) und Solana (+1,3 %) verzeichnen Zuwächse.

Zu den wichtigsten makroökonomischen Daten des heutigen Tages gehören die Einzelhandelsumsätze in den USA.

