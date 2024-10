Der XTB Morgenticker (17.10.2024)

In China ist die Stimmung der Anleger trotz einer leichten Erholung der Aktienindizes um 0,40–0,50 % heute weiterhin schwach. Auch der japanische Nikkei 225 -Index verliert an Boden und notiert bei rund 39.000 Punkten, was einem Rückgang von fast 1,20 % entspricht. Der australische Index notiert unterdessen ohne nennenswerte Veränderungen.

Im Gegensatz zu anderen wichtigen globalen Indizes schlossen die amerikanischen Aktien die gestrige Sitzung positiv ab. Der S&P 500 schloss bei etwa 5.890 Punkten, während der Russell 2000 innerhalb einer engen Spanne zwischen 2.300 und 2.305 Punkten blieb und weiterhin versuchte, eine wichtige Widerstandszone zu durchbrechen.

Die stärkste Währung im ersten Teil des Tages ist der australische Dollar, der nach den unter den Erwartungen liegenden Arbeitslosendaten an Stärke gewinnt. Der AUDUSD ist um 0,40 % gestiegen und erreicht 0,66940. Die schwächste Währung ist hingegen der Schweizer Franken, der gegenüber anderen Währungen zwischen 0,2 und 0,4 % verliert. Die Volatilität am Devisenmarkt ist nicht signifikant.

Die Beschäftigung in Australien übertraf im September zum sechsten Mal in Folge die Prognosen und erreichte den höchsten Anstieg seit Februar 2024. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 64,1 Tausend, gegenüber einer Erwartung von 25,2 Tausend. Die Arbeitslosenquote lag mit 4,1 % leicht unter den Erwartungen, verglichen mit der Prognose von 4,2 % und der vorherigen Quote von 4,2 %.

Die Arbeitsmarktdaten übertrafen erneut die Erwartungen, was auf die Stärke des Sektors hindeutet. Nach dem Bericht senkten die Anleger ihre Erwartungen an Zinssenkungen durch die RBA und der australische Dollar stieg um 0,70 % auf 0,67100 USD.

Heute haben wir auch die Handelsbilanzdaten aus Japan erhalten. Japan meldete im September ein Handelsdefizit von 294,3 Milliarden Yen (2 Milliarden USD). Die Exporte gingen im Jahresvergleich um 1,7 % zurück, während ein Anstieg von 0,50 % erwartet worden war. Die Importe stiegen im Jahresvergleich um 2,1 %, während Analysten einen Anstieg von 3,2 % im Jahresvergleich prognostiziert hatten.

Öl (OIL.WTI) setzt seinen Rückgang fort, was auf schwache Zukunftsaussichten und die Deeskalation des Nahostkonflikts zurückzuführen ist. Die Ölpreise sind heute um fast 0,80 % gesunken und testen erneut die Unterstützungsniveaus um 70 USD pro Barrel.

Gold baut den gestrigen Anstieg auf ein Rekordniveau von 2.685 USD pro Unze (+0,40 %) aus.

Bitcoin ist um 0,30 % gesunken und bleibt innerhalb der Spanne von 67.000 bis 68.000 USD. Etwas höhere Gewinne werden bei Ethereum verzeichnet, das um 1,00 % gestiegen ist und 2.640 USD erreicht hat. Der Rest des Altcoin-Marktes wird ohne größere Veränderungen gehandelt, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 620 Milliarden USD.

