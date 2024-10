Der XTB Morgenticker (18.09.2024)

Die asiatischen Aktien tendierten am Mittwoch uneinheitlich, da die Anleger das Ergebnis der heutigen Sitzung der Federal Reserve um 20 Uhr dt. Zeit erwarteten. Das Handelsvolumen war aufgrund der Feiertage in Hongkong und Südkorea gedämpft. Die US-Aktienindex-Futures verzeichneten im asiatischen Handel leichte Gewinne.

Die chinesischen Märkte bewegten sich kaum, als der Handel nach einem zweitägigen Feiertag wieder aufgenommen wurde. Die Stimmung bleibt nach den jüngsten schlechten Wirtschaftsdaten schwach. Die Indizes Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite notierten nahe den Tiefstständen der letzten 7 Monate.

Der japanische Nikkei 225 war mit einem Anstieg von 0,7% der beste Wert, während der TOPIX um 0,2% zulegte. Die Anleger warten auf die Bank of Japan Sitzung im Laufe dieser Woche, mit Erwartungen für unveränderte Zinsen, aber eine hawkish Ton mit Daten von 0:50 AM BST zeigt Rückgang der Sendungen in die USA zum ersten Mal in drei Jahren.

Die Gold preise stiegen leicht an und hielten die jüngsten Rekordhöhen in Sichtweite, da die Trader mit Zinssenkungen der Fed rechnen. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,2 % auf $ 2.574,15 je Unze.

Die Öl preise fielen im asiatischen Handel, nachdem die API-Daten einen unerwarteten Anstieg der US-Lagerbestände zeigten. Die Brent -Rohöl-Futures fielen um 0,4 % auf $ 73,41 je Barrel, während die WTI -Rohöl-Futures im Vorfeld der heute um 16:30 Uhr dt. Zeit anstehenden Lagerbestandsdaten um 0,4 % auf $ 69,69 je Barrel fielen.

Der Dollar gab über Nacht einige Gewinne ab und fiel gegenüber dem Yen stark zurück. Der Euro legte ebenfalls zu und machte einen Großteil seines Rückgangs vom Vortag wieder wett. Um 11 Uhr dt. Zeit werden die Daten zum Verbraucherpreisindex erwartet.

Die Trader sind gespalten zwischen den Erwartungen einer Zinssenkung der Fed um 25 oder 50 Basispunkte. CME Fedwatch zeigt eine 65%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 50 Basispunkte.

Japans Exportwachstum verlangsamte sich im August drastisch, wobei die Lieferungen in die USA zum ersten Mal seit drei Jahren zurückgingen. Die Kernaufträge für Maschinen gingen im Juli unerwartet um 0,1 % zurück.

Tupperware Brands beantragte unter Berufung auf sinkende Nachfrage und steigende Kosten Konkursschutz nach Chapter 11.

Die Nippon Steel Corp. hat eine Verlängerung der Sicherheitsüberprüfung ihres 14,1 Mrd. USD schweren Übernahmeangebots für die United States Steel Corporation erreicht, so dass eine Entscheidung möglicherweise erst nach den US-Wahlen im November fallen wird.

Meta Platforms droht in der EU eine saftige Geldstrafe wegen angeblicher Versuche, den Markt für Kleinanzeigen zu beherrschen.

BlackRock und Microsoft kündigten Pläne an, einen über 30 Milliarden Dollar schweren Fonds aufzulegen, der in KI-Infrastruktur für Rechenzentren und Energieprojekte investieren soll.

EURUSD ist um 0,05% gestiegen. Silber fiel um 0,92% und Gold nur um 0,1%. Der Kryptowährungsmarkt wartet nach den gestrigen Gewinnen ebenfalls auf die FED; derzeit ist Bitcoin unverändert und Ethereum handelt 1 % niedriger.

