Der XTB Morgenticker (18.10.2024)

Die Wall Street gab die meisten Gewinne vom Beginn des gestrigen Handelstages wieder ab und schloss unverändert. Der S&P 500 beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,02 %, der Nasdaq legte um 0,04 % zu und der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,37 %, während der Russell 2000 seinen Eröffnungsverlust (-0,25 %) ausglich.

Index ist um 1,6 % gestiegen und hat sich damit von den Verlusten zu Beginn erholt, die ursprünglich durch die Enttäuschung der Anleger über die angekündigten Konjunkturpakete für Bauträger verursacht wurden. Die Gewinne werden von der PBOC angetrieben, die ein Darlehensprogramm im Wert von insgesamt 300 Milliarden CNY (42,1 Milliarden USD) für chinesische Unternehmen zur Finanzierung von Aktienrückkäufen aufgelegt hat. Der Optimismus am chinesischen Aktienmarkt wird durch relativ gute makroökonomische Daten gestützt. Das BIP wuchs im Jahresvergleich um 4,6 % (Prognose: 4,5 %, zuvor: 4,7 %), die Industrieproduktion erholte sich ebenfalls deutlich (5,4 %, Prognose: 4,6 %, zuvor: 4,5 %) und die Einzelhandelsumsätze verbesserten sich (3,2 %, Prognose: 2,5 %, zuvor: 2,1 %). Die positiven Auswirkungen der Daten werden jedoch durch den anhaltenden Rückgang der Immobilienpreise (-5,8 %, zuvor: -5,3 %) gedämpft.

Der südkoreanische Kospi -Index fiel um 0,5 %, da der führende australische Fonds Regal beschuldigt wird, Leerverkäufe an der koreanischen Börse getätigt zu haben.

ist vorerst unverändert. Der Index bremste seinen gestrigen Verlust von 0,7 %, der durch schwächere Exportdaten ausgelöst wurde und auf eine geringere Nachfrage aus China und den Vereinigten Staaten hindeutet. Die Inflation in Japan fiel im September wie erwartet auf 2,5 % im Jahresvergleich (zuvor: 3 %). Der Kernwert lag leicht über den Prognosen, zeigte aber dennoch eine Verbesserung gegenüber dem Vormonat (2,4 %, Prognose: 2,3 %, zuvor: 2,8 %).

Die Aktien von TSMC stiegen um 4,8 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse gemeldet hatte, die deutlich über dem Marktkonsens lagen. Der Umsatz des letzten Quartals und der Gewinn pro Aktie stiegen um 54 %.

Die WTI -Rohöl-Futures steigen weiter und legten um 0,54 % zu. Die gestrige Ermordung des Hamas-Führers Yahya Sinwar bleibt ein Risikofaktor für eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts, und die Rhetorik des israelischen Premierministers bleibt angespannt – laut Netanjahu ist die Mission zur „Bekämpfung des Bösen“ noch nicht beendet, und der Geiselnahme muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Auch Edelmetalle legen zu: Gold ist um 0,77 % gestiegen und Silber um 1,47 %.

