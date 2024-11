Der XTB Morgenticker (18.11.2024)

Die Indizes der Asien-Pazifik-Region werden größtenteils höher gehandelt. Die chinesischen Indizes legen zwischen 0,30 % und 0,60 % zu. Der japanische Nikkei 225 -Index ist um 0,50 % auf 38.200 Punkte gestiegen, während die Futures auf den SG20cash -Index in Singapur um 0,12 % zulegen.

verliert 0,10 % auf 106,6000 Punkte. Eine der stärkeren Währungen ist heute nach wie vor das britische Pfund, das um etwa 0,2 % zulegt. Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte in einem Interview, dass die Wirtschaft des Landes Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen, lohnabhängigen Inflation macht. Ueda äußerte sich jedoch nicht zu einer möglichen Entscheidung der BOJ über die Zinssätze bei der Sitzung im nächsten Monat. Ueda bekräftigte die Bereitschaft der BOJ, die Kreditkosten weiter zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaft gemäß ihren Prognosen verhält. Der Gouverneur signalisierte, dass sich die inländischen Bedingungen für eine weitere Zinserhöhung verbessern.

Goldman Sachs hat sein Goldziel von 3.000 US-Dollar pro Unze bis Dezember 2025 beibehalten. Laut der Bank werden die Hauptwachstumskatalysatoren weiterhin die starke Nachfrage der Zentralbanken, Zuflüsse in börsengehandelte Fonds und Zinssenkungen durch die Federal Reserve sein.

Heute ist Gold um 1,00 % auf 2.590 $ gestiegen, während Silber um 1,36 % höher bei 30,6400 $ pro Unze gehandelt wird.

Für die Position des Verteidigungsministers wählte er Pete Hegseth, einen Moderator von Fox News und Militärveteranen. Der umstrittene RFK Jr. soll Gesundheitsminister werden, während Marco Rubio eine sicherere Wahl für den nächsten Außenminister zu sein scheint.

Donald Trump überraschte die Welt mit der Nominierung marktfreundlicher Personen für den Kryptowährungssektor und kündigte an, in Zusammenarbeit mit führenden Projekten wie Cardano und XRP an der Regulierung dieses Marktes zu arbeiten. Weitere Informationen stützen die Bitcoin-Preise, die heute um 1,40 % gestiegen sind und weiterhin über 91.000 $ liegen.

