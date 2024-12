Der XTB Morgenticker (18.12.2024)

Die asiatischen Märkte handeln vor der Fed-Konferenz im Dezember, bei der allgemein eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet wird, vorsichtig, aber der Fokus liegt weiterhin auf den Prognosen für 2025. Die Wall Street sorgte für Nervosität, da der NASDAQ von seinen Rekordhöhen abrutschte und der Dow Jones seine schlimmste Verlustserie seit über 40 Jahren erlebte. Die US-Futures bleiben im asiatischen Handel unverändert.

Der Dollar bleibt in der Nähe seines Drei-Wochen-Hochs stark, da die Märkte einen aggressiven Ausblick der Fed erwarten. Starke Einzelhandelsdaten aus den USA bekräftigten die Erwartung allmählicher Zinssenkungen im Jahr 2025. Der australische Dollar erreichte mit 0,6325 US-Dollar ein Jahrestief, während der neuseeländische Dollar mit 0,5748 US-Dollar ein Zweijahrestief erreichte, was die allgemeine Dollarstärke widerspiegelt.

Die iranischen Revolutionsgarden haben ihre Kontrolle über die Ölindustrie des Landes erheblich ausgeweitet und verwalten nun bis zu 50 % der Exporte, verglichen mit 20 % vor drei Jahren, so westliche Beamte und Sicherheitsquellen. Diese Entwicklung erschwert die Wirksamkeit westlicher Sanktionen, da Trump sich auf seine Rückkehr ins Weiße Haus vorbereitet. Die Ölpreise bleiben unter Druck, wobei WTI bei 70,60 $ und Brent bei 73,34 $ pro Barrel gehandelt werden.

bei 70,60 $ und bei 73,34 $ pro Barrel gehandelt werden. Eli Lilly erhielt von der chinesischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für sein Alzheimer-Medikament Kisunla (Donanemab), was die vierte große Marktzulassung nach den USA, Japan und Großbritannien darstellt. Das Medikament, das auf Beta-Amyloid-Proteine im Gehirn abzielt, kostet in den USA 32.000 US-Dollar für eine 12-monatige Behandlung, verglichen mit 26.500 US-Dollar für das Konkurrenzprodukt Leqembi.

Der Gold preis liegt vor der Fed-Sitzung stabil bei 2.646 US-Dollar, steht aber aufgrund der Dollarstärke und der Erwartung einer langsameren Zinssenkung im Jahr 2025 unter Druck. Unterdessen fiel der Kupferpreis trotz Chinas Konjunkturprogrammen um 0,4 % auf 8.973 US-Dollar, da die jüngsten Daten weiterhin eine Schwäche des weltweit größten Kupferverbrauchers zeigen.

Boeing kündigte die Wiederaufnahme der Produktion in seinen Programmen 737, 767 und 777/777X nach dem Ende eines siebenwöchigen Streiks der Maschinisten an. Die FAA hält an ihrer Obergrenze von 38 MAX-Flugzeugen pro Monat fest, die nach dem Vorfall mit Alaska Airlines im Januar eingeführt wurde, wobei eine Überprüfung für Januar 2025 geplant ist.

