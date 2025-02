Der XTB Morgenticker (19.02.2025)

Die asiatischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich, da Trumps jüngste Zolldrohungen die Stimmung belasteten. Der japanische Nikkei 225 und der Hang Seng aus Hongkong fielen um 0,4 % bzw. 0,7 %. Der südkoreanische KOSPI stieg jedoch um 1,8 % auf ein Fünfmonatshoch, was auf die Stärke des Technologiesektors und die Verbesserung der politischen Bedingungen nach dem Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Yoon zurückzuführen ist.

und der aus Hongkong fielen um 0,4 % bzw. 0,7 %. Der südkoreanische stieg jedoch um 1,8 % auf ein Fünfmonatshoch, was auf die Stärke des Technologiesektors und die Verbesserung der politischen Bedingungen nach dem Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Yoon zurückzuführen ist. Präsident Trump kündigte Pläne an, Zölle in Höhe von 25 % auf Importe von Autos, Pharmazeutika und Halbleitern zu erheben. Die Einführung von Autozöllen könnte bereits im April erfolgen, während der Zeitpunkt der Umsetzung für andere Sektoren noch unklar ist, da den Herstellern Zeit gegeben wird, US-Betriebe zu gründen. Dieser Schritt löste bei wichtigen Handelspartnern Bedenken aus, wobei Japan das Thema aufgrund seiner starken Präsenz in der Automobilindustrie offiziell zur Sprache brachte.

Hajime Takata, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, signalisierte weitere Zinserhöhungen und warnte, dass die Beibehaltung niedriger Zinsen zu übermäßiger Risikobereitschaft und Inflationsdruck führen könnte. Die Märkte preisen eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf 0,75 % im Juli ein, wobei die Rendite der 10-jährigen JGB bei 1,425 % liegt.

Die neuseeländische Zentralbank senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,75 % und prognostizierte zwei weitere Senkungen um jeweils 25 Basispunkte im April und Mai. Gouverneur Orr deutete einen niedrigeren Endzinssatz als zuvor prognostiziert an und strebt bis zum Jahresende einen Wert von etwa 3 % an, während die Bank die angeschlagene Wirtschaft unterstützt.

Die Ölpreise stiegen leicht an, nachdem ukrainische Drohnenangriffe auf eine russische Rohölpumpstation die Versorgung aus Kasachstan unterbrochen hatten. Brent -Rohöl stieg um 0,3 % auf 76,04 $, während WTI um 0,3 % auf 72,03 $ zulegte. Das Caspian Pipeline Consortium meldete nach dem Angriff einen Rückgang der Lieferungen um 30–40 %.

-Rohöl stieg um 0,3 % auf 76,04 $, während um 0,3 % auf 72,03 $ zulegte. Das Caspian Pipeline Consortium meldete nach dem Angriff einen Rückgang der Lieferungen um 30–40 %. Die Finanzaufsichtsbehörde von Hongkong kündigte Pläne zur Erweiterung der Kryptowährungsdienste an und erwägt die Genehmigung neuer Derivate für virtuelle Vermögenswerte und Margin-Lending-Produkte für bestimmte Investoren. Die Stadt hat neun Lizenzen für Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte vergeben, acht weitere Anträge werden derzeit geprüft, da sie sich als regionales Krypto-Zentrum etablieren will.

Der US-Dollar stabilisierte sich, während die Märkte die Handelsspannungen und die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine bewerteten, während sich der Neuseeland-Dollar nach der Zinsentscheidung der RBNZ von zuvor erlittenen Verlusten erholte und bei 0,572 $ gehandelt wurde. Der japanische Yen legte angesichts der wachsenden Erwartungen einer Straffung der BOJ-Politik leicht auf 151,83 pro Dollar zu.

Der chinesische Immobilienmarkt zeigte sich weiterhin schwach, da die Preise für neue Häuser im Januar den zweiten Monat in Folge stagnierten und im Jahresvergleich um 5,0 % fielen. Der krisengeschüttelte Sektor sieht sich anhaltenden Herausforderungen durch hohe Lagerbestände, schwache Nachfrage und langfristige demografische Probleme gegenüber, was zu Forderungen nach zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen führt.

Berichten zufolge befindet sich die X-Plattform von Elon Musk in Gesprächen über eine Kapitalerhöhung mit einem Wert von 44 Milliarden US-Dollar, was dem ursprünglichen Kaufpreis von Twitter entspricht. Die potenzielle Finanzierungsrunde signalisiert eine deutliche Trendwende gegenüber der Bewertung von Fidelity im Dezember von 12,3 Milliarden US-Dollar, die durch die steigende Nutzeraktivität im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen und zurückkehrende Werbekunden gestützt wurde.

Der breitere chinesische Aktienmarkt behielt seine Aufwärtsdynamik bei, da das jüngste Treffen von Präsident Xi mit Technologie-CEOs und die Versprechen einer verstärkten Unterstützung des Privatsektors die Stimmung aufhellten. Der Shanghai Shenzhen CSI 300 und der Shanghai Composite legten beide um etwa 0,7 % zu und setzten damit die KI-getriebene Rally fort. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.