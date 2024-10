Der XTB Morgenticker (19.09.2024)

Die Fed senkte gestern die Zinssätze um 50 Basispunkte auf 5 % und verkündete einen recht aggressiven Lockerungszyklus, was die Aktienmärkte zunächst erfreute, aber eine Gegenbewegung auslöste, so dass die Wall Street den gestrigen Handelstag mit leichten Rückgängen beendete. Heute jedoch beschleunigten sich die Gewinne der US-Indizes nach dem Rollover, und der US500 stieg um fast 30 Punkte auf 5734 Punkte

stieg um fast 30 Punkte auf 5734 Punkte Wie das Punktdiagramm zeigt, schätzen die FED -Banker, dass die US-Rate bis Ende 2024 4,4 % erreichen wird (zuvor wurde 5,1 % erwartet). Für 2025 prognostiziert die Fed einen Median von 3,4 %, während die vorherige Schätzung bei 4,1 % lag. Deutlich niedriger als erwartet. Nur ein Mitglied der Fed stimmte gegen die Senkung.

-Banker, dass die US-Rate bis Ende 2024 4,4 % erreichen wird (zuvor wurde 5,1 % erwartet). Für 2025 prognostiziert die Fed einen Median von 3,4 %, während die vorherige Schätzung bei 4,1 % lag. Deutlich niedriger als erwartet. Nur ein Mitglied der Fed stimmte gegen die Senkung. Der Fed-Vorsitzende Powell wies auf einer Pressekonferenz darauf hin, dass der Konsum trotz der sich ausbreitenden Inflation gegenüber höheren Zinssätzen nahezu unempfindlich ist. Infolgedessen ist eine sanfte Landung der US-Wirtschaft durchaus möglich, ohne dass der Arbeitsmarkt ernsthafte Einbußen erleidet. Darüber hinaus betonte Powell, dass die Fed bereit sei, den Arbeitsmarkt zu stützen, falls es zu einer Schwäche kommen sollte, und dass sie entschlossen sei, die Zinsen auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Der asiatische Handel schloss mit sehr soliden Zuwächsen bei den chinesischen und japanischen Aktienindizes, wobei die Futures auf den Nikkei (JAP225) und den Hang Seng (HK.cash) um 1,8% bzw. 2% zulegten. USDJPY wird über 142,7 gehandelt, da der US-Dollar schwächer wird und die Stimmung an den japanischen Aktienmärkten unterstützt

und den Hang Seng (HK.cash) um 1,8% bzw. 2% zulegten. wird über 142,7 gehandelt, da der US-Dollar schwächer wird und die Stimmung an den japanischen Aktienmärkten unterstützt Das Währungspaar AUDUSD legte nach den Arbeitsmarktdaten in Australien zu: Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,2 % und entsprach damit den Prognosen, und die Zahl der Beschäftigten lag bei 47,5k gegenüber 26k Prognose und 58,1k zuvor. Gleichzeitig ging jedoch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um mehr als 3.000 zurück, während sie im Juli um 60,5k gestiegen war.

legte nach den Arbeitsmarktdaten in Australien zu: Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,2 % und entsprach damit den Prognosen, und die Zahl der Beschäftigten lag bei 47,5k gegenüber 26k Prognose und 58,1k zuvor. Gleichzeitig ging jedoch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um mehr als 3.000 zurück, während sie im Juli um 60,5k gestiegen war. Das neuseeländische BIP für das zweite Quartal überraschte die Märkte nicht und wies einen annualisierten Rückgang von -0,5% auf, gegenüber -0,5% Prognose und 0,5% Wachstum im ersten Quartal. Im Quartalsvergleich sank es um -0,2% gegenüber dem erwarteten Rückgang von -0,4% und einem Wachstum von 0,1% in Q1 2024.

EURUSD behält einen großen Teil seiner gestrigen Gewinne bei und handelt über 1,112. Gold hat sich von etwa $2.600 pro Unze zurückgezogen, liegt aber immer noch nahe bei $2.560, unterstützt durch die Dollarschwäche; Silber gewinnt 2%. Die Renditen 10-jähriger Anleihen liegen derzeit bei 3,71 %. Die europäischen Aktienindizes profitieren ebenfalls vom Optimismus an der Wall Street; der DE40 wird mit fast 0,6 % gehandelt und der EU50 steigt um über 0,8 %.

behält einen großen Teil seiner gestrigen Gewinne bei und handelt über 1,112. Gold hat sich von etwa $2.600 pro Unze zurückgezogen, liegt aber immer noch nahe bei $2.560, unterstützt durch die Dollarschwäche; Silber gewinnt 2%. Die Renditen 10-jähriger Anleihen liegen derzeit bei 3,71 %. Die europäischen Aktienindizes profitieren ebenfalls vom Optimismus an der Wall Street; der wird mit fast 0,6 % gehandelt und der steigt um über 0,8 %. Die Anleger warten heute auf die Entscheidung der Bank of England, die die Volatilität des GBPUSD gegen 12 Uhr MESZ erhöhen könnte; gleichzeitig wird die türkische Zentralbank CBRT über die Zinssätze entscheiden (die Märkte erwarten, dass beide Banken die Zinssätze unverändert lassen). Um 13:30 Uhr MESZ werden die Veränderungen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und der Philly-Fed-Regionalindex veröffentlicht, während um 15 Uhr MESZ die Stimmung der US-Verbraucher nach Angaben des Conference Board bekannt gegeben wird. Die Volatilität und der Appetit auf Absicherungen könnten vor dem morgigen Tag, dem so genannten „Triple Witching Day“, zunehmen. AUDUSD (D1 interval)

