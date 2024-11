Der XTB Morgenticker ((19.11.2024)

Die asiatischen Märkte verzeichneten im Großen und Ganzen einen Anstieg, wobei die Gewinne von den Technologiewerten angeführt wurden, die die Stärke der Wall Street über Nacht nachzeichneten. Der Nikkei stieg um 0,5 %, der KOSPI legte um 0,2 % zu, während der ASX 200 um 1,1 % stieg. Der chinesische CSI 300 notierte vor der LPR-Entscheidung unverändert.

Das RBA-Protokoll zeigt, dass der Vorstand in Bezug auf die Inflation weiterhin vorsichtig ist und die Notwendigkeit einer restriktiven Politik betont. Der Leitzins wird voraussichtlich bis Mitte 2025 unverändert bleiben. Der australische Dollar hält sich stabil bei 0,6504 $.

Der japanische Yen findet Unterstützung bei 154,47 pro Dollar, nachdem der Finanzminister vor übermäßigen Bewegungen gewarnt hat. BOJ-Gouverneur Ueda behält trotz schwacher Wirtschaftsdaten eine zurückhaltende Haltung bei.

Bitcoin wird bei 91.713 US-Dollar gehandelt, nachdem MicroStrategy den Rekordkauf von 51.780 Coins im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 88.627 US-Dollar bekannt gegeben hat. Der Optimismus nach dem Sieg von Trump lässt nach, da die Märkte auf Einzelheiten der Politik warten.

Öl steigt leicht an, Brent bei 73,45 $ und WTI bei 69,31 $, nachdem das norwegische Feld Johan Sverdrup die Produktion eingestellt hat. Auch das kasachische Tengiz-Feld meldet eine Förderungsreduzierung um 30 %.

Die Suche nach Trumps Finanzminister weitet sich aus, nachdem Apollo-CEO Marc Rowan und der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh als neue Kandidaten auftauchen, nachdem John Paulson aus dem Rennen ausgeschieden ist.

Goldman Sachs schließt sich Morgan Stanley an und prognostiziert einen S&P 500 von 6.500 bis Ende 2025, sieht ein Gewinnwachstum von 11 % und eine BIP-Expansion von 2,5 %. Warnt vor Zoll- und Renditerisiken.

Der IWF warnt vor asiatischen Wachstumsrisiken durch „tit-for-tat“-Zölle, insbesondere im Zusammenhang mit Trumps geplanter 60-prozentiger Abgabe auf chinesische Importe. Behält die Wachstumsprognose für Asien für 2024 bei 4,6 % bei.

Boeing wird 2.500 Mitarbeiter in den Produktionszentren in den USA entlassen, was Teil eines umfassenderen Stellenabbaus von 17.000 Mitarbeitern ist. Mitteilungen wurden an die Mitarbeiter in Washington, South Carolina, Oregon und Missouri verschickt.

