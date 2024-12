Der XTB Morgenticker (19.12.2024)

Die Märkte verzeichneten am Ende des gestrigen Handelstages beträchtliche Rückgänge, nachdem die Fed die Zinsen erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,5 % gesenkt hatte, gleichzeitig aber ihre makroökonomischen Prognosen stark revidierte und einen vorsichtigeren Ansatz für künftige Maßnahmen ankündigte.

Bitcoin versucht, sich über der psychologischen Barriere von 100.000 US-Dollar zu halten. Die meisten Kryptowährungen verlieren und ahmen die schlechtere Stimmung der traditionellen Märkte nach.

Heute werden Investoren auch eine Reihe wichtiger Makrodaten erfahren. Dazu gehören die Entscheidungen der Norges und der Riksbank, Daten vom polnischen Arbeitsmarkt, die Entscheidung der BoE, der BIP-Bericht des dritten Quartals aus den USA, die Arbeitslosenanträge aus den USA und die Gaslagerdaten aus den USA.

Edelmetalle erholen sich nach den gestrigen Abwärtskorrekturen, die Gold in die von der 100-Tage-EMA festgelegten Unterstützungszonen brachten.

Der Neuseeland-Dollar stand unter dem doppelten Druck eines starken US-Dollars und schwacher inländischer Daten, was in den letzten 24 Stunden zu einem Rückgang des NZDUSD-Paares um 2,5 % führte.

Auch in Neuseeland ist viel los. Die BIP-Daten für das dritte Quartal zeigten einen massiven Rückgang von 1 % im Quartalsvergleich, was viel schlechter ist als die erwarteten -0,4 %, und einen Rückgang von 1,5 % im Jahresvergleich, was ebenfalls viel schlechter ist als erwartet. Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand) wird erst am 19. Februar tagen. Die Erwartungen für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte bei dieser Sitzung sind gestiegen (und weitere Senkungen bei nachfolgenden Sitzungen).

Die Anleger warten nun auf eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Ueda.

Der Yen fiel zunächst auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gegenüber dem Dollar, bevor er sich leicht erholte. Das Währungspaar USDJPY hält sich derzeit im Bereich von 155,00.

Heute Morgen hat auch die Bank of Japan über die Zinssätze entschieden. In dieser Hinsicht gab es jedoch keine Überraschungen, und die BoJ beschloss, die Zinssätze unverändert bei 0,25 % zu belassen. Die Verteilung der Stimmen der Banker war 8 Stimmen für eine Beibehaltung und eine Stimme für eine Erhöhung.

