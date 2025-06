Der XTB Morgenticker (20.06.2025)

Risikoanlagen legten leicht zu, nachdem Trump erklärte, er werde „innerhalb von zwei Wochen“ eine Entscheidung über einen möglichen Militärschlag gegen den Iran treffen – eine Äußerung, die von den Märkten als Verzögerung interpretiert wurde. Die Äußerung ließ die US-Aktienfutures steigen, schwächte den Dollar und führte zu einem Rückgang der Öl- und Goldpreise.

Trump wird am Freitag um 16:00 Uhr dt. Zeit eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberufen, bei der die Spannungen zwischen dem Iran und Israel das Hauptthema sein werden. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats deutete an, dass Trump dem Obersten Führer des Iran ein letztes Angebot zur Aufgabe seiner nuklearen Ambitionen unterbreiten könnte.

Israelische Medien berichten, dass der Iran Anschläge auf israelische und jüdische Ziele in Europa plant.

Die Sicherheitsdienste sollen von der Bedrohung Kenntnis haben.

Der britische Abgeordnete David Lammy und der US-Senator Marco Rubio betonten beide, dass der Iran keine Atomwaffen erwerben dürfe, und hoben den Nahen Osten als Region mit hohem Risiko hervor. Ihre Äußerungen spiegeln die Verschärfung der internationalen Zusammenarbeit angesichts der eskalierenden Spannungen wider.

Der iranische Unterhändler Abbas Araghchi wird voraussichtlich in Genf mit den Außenministern Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands zusammentreffen. Trumps Vertreter Witkoff wird nicht teilnehmen. Trump wird am Freitag die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates leiten, um die Lage zu bewerten.

Der VPI für Mai in Japan lag bei 3,5 %. Der Kern-VPI (ohne frische Lebensmittel) stieg auf 3,7 %, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Reispreise um 102 % gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Auch die Inflation im Dienstleistungssektor stieg leicht an.

Die People's Bank of China beließ ihre 1- und 5-jährigen Leitzinsen unverändert bei 3,00 % bzw. 3,50 %. Diese Entscheidung folgt auf zuvor beschlossene geldpolitische Lockerungsmaßnahmen.

JPMorgan bleibt hinsichtlich des US-Dollars pessimistisch und verweist auf das nachlassende Wachstum in den USA, außenpolitische Unsicherheiten und die geringere Nachfrage nach amerikanischen Vermögenswerten. Die Bank sieht eine langfristige strukturelle Schwäche des USD. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.