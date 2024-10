Der XTB Morgenticker (20.09.2024)

Die asiatischen Aktien stiegen am Freitag größtenteils und knüpften damit an die Gewinne an, die über Nacht an der Wall Street nach der deutlichen Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte verzeichnet wurden. Der japanische Nikkei 225 schnitt mit einem Anstieg von 1,8 % besser ab, während der breiter gefasste TOPIX um 1,5 % zulegte.

Die Bank of Japan ließ die Zinsen erwartungsgemäß unverändert, signalisierte aber eine stetig steigende Inflation. Der Yen festigte sich nach der Entscheidung leicht, wobei der USDJPY um 0,2 % auf 142,28 fiel.

Chinesische Aktien entwickelten sich unterdurchschnittlich, da die People's Bank of China ihren Leitzins unverändert beließ und damit den Erwartungen weiterer Anreize entgegenwirkte. Die Indizes Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite gaben leicht nach.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 1,3 %, was auf Gewinne bei Technologieaktien zurückzuführen ist. Der südkoreanische KOSPI kletterte um 1 %, während der australische ASX 200 um 0,3 % zulegte und ein Rekordhoch erreichte.

Der Dollar schwächte sich nach der Zinssenkung der Fed allgemein ab. Der Dollar-Index und die Dollar-Index-Futures gaben im asiatischen Handel leicht nach.

Die Ölpreise haben sich kaum verändert, sind aber auf dem besten Weg, die zweite Woche in Folge zuzulegen. Die Brent -Rohöl-Futures fielen um 0,3 % auf 73,69 $ pro Barrel, während die WTI -Rohöl-Futures bei 70,95 $ gehandelt wurden.

Gold bewegte sich mit 2.592,17 $ pro Unze nahe an Rekordhöhen und profitierte vom schwächeren Dollar und dem niedrigeren Zinsumfeld.

Die neuesten Smartphones von Huawei und Apple wurden in China in den Handel gebracht. Viele Huawei-Fans waren enttäuscht, dass das neue, 2.800 $ teure, dreifach faltbare Mate XT-Handy aufgrund von Lieferengpässen nicht für Laufkundschaft erhältlich war.

FedEx meldete einen starken Rückgang des Quartalsgewinns und senkte seine Prognose für den Jahresumsatz, da Kunden weiterhin von schnellen, teuren Lieferoptionen zu günstigeren, langsameren Alternativen wechselten.

Der Gouverneur der Bank of Thailand betonte die Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Zentralbank bei der Festlegung der Geldpolitik angesichts von Meinungsverschiedenheiten mit der Regierung über Zinssenkungen.

Ölraffinerien weltweit verzeichnen einen Rentabilitätseinbruch auf Mehrjahrestiefs, was auf eine sinkende Nachfrage von Verbrauchern und Industrie, insbesondere in China, hindeutet.

EURUSD ist unverändert, Silber ist um 0,7 % gestiegen und Gold nur um 0,2 %. Der Markt für Kryptowährungen blinkt nach der FED grün; derzeit ist Bitcoin heute um 2 % gestiegen und Ethereum wird fast 4 % höher gehandelt.

