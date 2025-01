Der XTB Morgenticker (21.01.2025)

Wir beginnen den ersten Tag nach der Amtseinführung des 47. Präsidenten der USA, Donald Trump. Die Finanzmärkte beginnen den Tag in einer etwas nervösen Stimmung, nachdem die ersten Entscheidungen im Weißen Haus getroffen wurden.

Donald Trump unterzeichnete gestern eine lange Liste von Executive Orders. Es wurde auch bestätigt, dass in der ersten Phase keine Orders bezüglich Zöllen unterzeichnet werden. Der Präsident skizzierte jedoch mehrere Ideen, was mit Zöllen getan werden könnte.

Am Abend erklärte Trump im Oval Office, dass seine Regierung am 1. Februar einen Zoll von 25 % auf Mexiko und Kanada erheben werde. Dies ist ein bedeutender Schritt, da Mexiko und Kanada zwei der drei größten Handelspartner Amerikas sind.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Importe aus Mexiko in die USA auf über 470 Milliarden US-Dollar, während die Importe aus Kanada bei fast 420 Milliarden US-Dollar lagen.

Ein solcher Schritt der USA erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass beide Länder Vergeltungszölle auf amerikanische Waren erheben, was den heimischen Unternehmen schaden könnte.

Darüber hinaus könnte auch China mit hohen Zöllen rechnen, wenn keine Einigung über die Übernahme von TikTok erzielt wird.

Als Reaktion auf diese Ankündigungen ist eine außerordentliche Volatilität auf dem Devisenmarkt zu beobachten. Die beiden schwächsten Währungen sind der mexikanische Peso und der kanadische Dollar. Unterdessen erholt sich der US-Dollar teilweise von den Verlusten des Tages zuvor vor der Amtseinführung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verzeichnet USDMXN einen Anstieg von 1,36 % und USDCAD einen Anstieg von fast 0,95 %.

Indizes aus der Asien-Pazifik-Region werden mit schwächerer Stimmung gehandelt. Chinesische Indizes verzeichnen Verluste in der Größenordnung von 0,50–0,80 %. Der japanische Aktienmarkt ist um 0,05 % gestiegen, der SG20cash -Index aus Singapur ist um 0,30 % gesunken und der australische AU200cash-Index ist der einzige, der um 0,35 % gestiegen ist.

-Index aus Singapur ist um 0,30 % gesunken und der australische AU200cash-Index ist der einzige, der um 0,35 % gestiegen ist. Zu den wichtigsten von Donald Trump gestern unterzeichneten Executive Orders gehören: Department of Government Efficiency : Schaffung eines neuen Ministeriums unter der Leitung von Elon Musk zur Verbesserung der Effizienz der Regierung. Rücknahme von Maßnahmen aus der Biden-Ära : Trump machte 78 Exekutivmaßnahmen aus Bidens Amtszeit rückgängig, darunter Maßnahmen im Zusammenhang mit Vielfalt und Gleichstellung von LGBTQ-Personen. Pariser Klimaabkommen : Austritt der Vereinigten Staaten aus dem Abkommen von 2015, womit der Wiedereintritt während Bidens Amtszeit rückgängig gemacht wurde. Weltgesundheitsorganisation (WHO) : Order an die USA, aus der WHO auszutreten, unter Berufung auf unfaire finanzielle Beiträge. Einwanderungspolitik : Ausrufung des Notstands an der Landesgrenze und Einführung von Beschränkungen für die Staatsbürgerschaft durch Geburt. Nationaler Energie-Notstand : Trump rief den Energie-Notstand aus und weitete die Bohrungen und Exporte fossiler Brennstoffe aus.

Geschlechterpolitik : Beschränkung der bundesstaatlichen Anerkennung auf zwei Geschlechter, wodurch Bidens Schutzmaßnahmen für die Geschlechtsidentität rückgängig gemacht werden. TikTok-Verbot : Trump verschob die Durchsetzung des bundesstaatlichen TikTok-Verbots um 75 Tage, um die Folgen neu zu bewerten. Änderung der Standards für Elektrofahrzeuge : Rücknahme der Ziele Bidens für Elektrofahrzeuge und der Standards für die Schadstoffbelastung von Kraftfahrzeugen.

