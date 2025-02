Der XTB Morgenticker (21.02.2025)

Die asiatischen Märkte verzeichneten gemischte und vorsichtige Handelsaktivitäten, da Bedenken hinsichtlich US-Handelszöllen und hohe Zinsen die Stimmung belasteten. Der Hang Seng stieg um über 3 %, angeführt von Technologieaktien, während die japanischen Märkte stagnierten und die Indizes des chinesischen Festlands eine gedämpfte Performance zeigten.

Die Aktien der Alibaba Group in Hongkong stiegen nach starken Quartalsergebnissen im Dezember um 8,5 % und lösten damit eine breitere Rallye chinesischer Technologiewerte aus. Die Cloud-Sparte des Unternehmens verzeichnete ein robustes Wachstum, das von KI-Initiativen angetrieben wurde, während die Bestätigung einer Partnerschaft mit Apple für KI-Funktionen in chinesischen iPhones die Stimmung weiter steigerte. Auch die Nachricht über Ryan Cohens 1-Milliarden-Dollar-Beteiligung stützte die Aktie.

Die japanische Inflation beschleunigte sich im Januar. Der Kern-VPI stieg im Jahresvergleich um 3,2 % und übertraf damit die Erwartungen von 3,1 %. Die Gesamtinflation sprang auf 4,0 %, bedingt durch steigende Lebensmittelpreise, darunter eine fast Verdreifachung der Kohlkosten. Die Daten untermauerten die Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die BOJ, obwohl die Renditen japanischer Anleihen nachgaben, nachdem Gouverneur Ueda versprach, auf abnormale Marktbewegungen einzugehen.

Moody's hat die Kreditwürdigkeit von Nissan Motor auf Ramschniveau (von Baa3 auf Ba1) herabgestuft und dabei schwache Aussichten und Umstrukturierungsherausforderungen als Grund genannt. Unabhängig davon tauchten Berichte auf, wonach eine hochrangige japanische Gruppe Tesla vorgeschlagen habe, in Nissan zu investieren, nachdem die Fusionsgespräche mit Honda gescheitert seien. Dabei könnte man die unterausgelasteten US-Werke von Nissan angesichts der drohenden Zölle nutzen.

Die Ölpreise stabilisierten sich: Brent lag bei 76,45 USD und WTI bei 72,44 USD und steuerte damit auf die stärksten wöchentlichen Zuwächse seit Anfang Januar zu. JPMorgan stellte fest, dass die weltweite Ölnachfrage bis Mitte Februar durchschnittlich 103,4 Millionen Barrel pro Tag betrug, während es weiterhin Lieferunterbrechungen gab. Die Kaspische Pipeline meldete nach einem Drohnenangriff der Ukraine einen Rückgang der Fördermengen um 30 bis 40 Prozent.

EU-Energiekommissar Dan Jorgensen kündigte Pläne an, die Gasimporte aus den USA und anderen Quellen zu erhöhen, um die russischen Lieferungen zu ersetzen und gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Dieser Schritt erfolgt, während die europäischen Gaspreise einen Zweijahreshöchststand erreichen und Trumps Zolldrohungen den Druck erhöhen.

Gold fiel von seinen Rekordhöhen zurück, blieb aber auf Kurs für den achten wöchentlichen Anstieg in Folge, unterstützt durch Sorgen um einen Handelskrieg und die Schwäche des Dollars. Spotgold wurde bei 2.925,06 USD gehandelt, während Futures bei 2.941,49 USD lagen. Damit legte das Edelmetall in der Woche um etwa 1,6 % zu.

Der Euro blieb vor den deutschen Wahlen am Sonntag stabil bei 1,049 USD, nachdem die Koalition von Bundeskanzler Scholz zusammengebrochen war. Die Märkte warten auf die PMI-Werte für Februar aus der Eurozone, Großbritannien und den USA, die erste Auswirkungen von Trumps Zolldrohungen auf die Geschäftstätigkeit zeigen könnten.

Trotz der jüngsten, durch KI getriebenen Begeisterung steuerte der Kupferpreis wöchentlich auf Verluste zu. Die LME-Futures lagen bei 9.522,80 USD pro Tonne und die März-Futures bei 4,5750 USD pro Pfund, was in beiden Fällen einem Wochenverlust von etwa 1,9 % entspricht, da die Rallyedynamik in China nachließ.

Der japanische Yen schwächte sich trotz starker Inflationsdaten auf 150,35 pro Dollar ab, da die Beamten die Erwartungen einer aggressiven Straffung der Geldpolitik der BOJ dämpften. Finanzminister Kato warnte vor den Auswirkungen steigender Anleiherenditen auf die Staatsausgaben und dämpfte damit die Marktspekulationen über bevorstehende Zinserhöhungen.

