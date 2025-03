Der XTB Morgenticker (21.03.2025)

Asiatische Aktien geraten ins Straucheln, da sich die globalen Aussichten eintrüben . Die Technologieaktien in Hongkong sind nach einer kürzlichen Rally um etwa 3 % gefallen und HK.cash um 1,6 % niedriger. Ein breiterer Index chinesischer Aktien steuerte auf den stärksten zweitägigen Rückgang seit November zu, während die Aktien in Indonesien und Taiwan ebenfalls fielen. Japanische Aktien stiegen leicht an und die US-Futures blieben weitgehend stabil.

Die globalen Märkte bereiten sich auf die Trump-Zölle vor, die am 2. April in Kraft treten sollen. Der US-Präsident bestätigte, dass sowohl umfassende gegenseitige Zölle als auch zusätzliche sektorspezifische Zölle eingeführt werden, was laut Principal Asset Management „eine Welle der Unsicherheit" in die Märkte bringen wird.

Unternehmensgewinne signalisieren wirtschaftlichen Gegenwind, da FedEx seine Gewinnaussichten aufgrund höherer Kosten und einer schwächelnden Nachfrage drastisch gesenkt hat. Auch Nike wies auf Zölle und geopolitische Spannungen hin, die sich auf die Gewinne auswirken, während PDD Holdings trotz über den Erwartungen liegender Zahlen eine wachsende globale Unsicherheit einräumte.

Die Signale der Zentralbanken werfen nach den geldpolitischen Sitzungen der Federal Reserve, der Bank of Japan und der Bank of England mehr Fragen auf als sie beantworten. Alle drei wiesen darauf hin, dass die Zölle die wirtschaftlichen Aussichten verschleiern und die Stimmung der Anleger verschlechtern, sodass die Märkte am 2. April „im Blindflug" unterwegs sind.

Die EU verschiebt den Whiskey-Zoll auf amerikanische Importe und signalisiert laut dem stellvertretenden irischen Premierminister die Bereitschaft, mit Trump zu sprechen, bevor sie weitere Entscheidungen über Vergeltungsmaßnahmen trifft.

Trump wiederholt in Social-Media-Beiträgen seine Forderung nach Zinssenkungen der Fed und behauptet, die Eier- und Benzinpreise seien gefallen. Fed-Vorsitzender Powell deutete an, dass die Zentralbank angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zöllen „keine Eile haben wird, sich zu bewegen", und hält an den Prognosen von zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt in diesem Jahr fest.

Die OPEC+ kündigt einen neuen Kürzungsplan für sieben Mitglieder an, um die Produktion weiter zu reduzieren und die Überproduktion auszugleichen. Der Plan sieht monatliche Kürzungen zwischen 189.000 und 435.000 bpd bis Juni 2026 vor.

Der Dollar gewinnt gegenüber den wichtigsten Währungen an Stärke, wobei der Dollar-Index um 0,21 % auf 104,01 steigt, nachdem er am Donnerstag bereits um 0,36 % zugelegt hatte. Der Euro gab um 0,18 % auf 1,0831 $ nach, während USD/JPY trotz stärkerer japanischer Inflationsdaten um 0,42 % auf 149,40 stieg.

Gold gab von seinen Rekordhöhen um 0,5 % auf 3.029,61 $/oz nach und geriet unter Druck durch einen stärkeren Dollar, obwohl die Preise aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach sicheren Häfen weiterhin über der 3.000-Dollar-Marke blieben.

Ölpreise steigen aufgrund von Versorgungssorgen: Brent legt um 0,3 % auf 71,75 $ und WTI um 0,4 % auf 68,38 $ zu und steuert auf den zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge von jeweils etwa 2 % zu.

Deutschland stimmt über Konjunkturpaket ab: Der Bundesrat wird voraussichtlich einen 500-Milliarden-Euro-Fonds für Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben genehmigen. Die Abstimmung ist die letzte Hürde vor der Unterzeichnung des Gesetzes.

Bitcoin gibt leicht nach und fällt um 1,7 % auf 84.424,5 $, da die Preise für Kryptowährungen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit allgemein sinken. XRP zeigt relative Stärke, nachdem die SEC ihre Klage gegen Ripple fallen gelassen hat.

