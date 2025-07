Der XTB Morgenticker (21.07.2025)

Der japanische Yen stieg zu Beginn des Handelstages am Montag nach den Ergebnissen der Wahlen zum japanischen Oberhaus. Die Regierungskoalition von Premierminister Ishiba erlitt eine schwere Niederlage und verlor ihre Mehrheit im Oberhaus, nachdem sie bereits im Oktober die Kontrolle über das Unterhaus verloren hatte. Dennoch fiel das Ergebnis für die derzeitige Koalition nicht so schlecht aus wie vor dem Wochenende erwartet, und Premierminister Ishiba versprach, im Amt zu bleiben.

Da nun beide Kammern von einer Minderheit regiert werden, scheint Japan in eine Phase politischer Unsicherheit zu geraten. Aus diesem Grund waren die Gewinne beim USDJPY-Paar sehr schnell begrenzt.

Die japanische Börse ist heute aufgrund eines Feiertags geschlossen, was die Liquidität am lokalen Markt weiter einschränkt.

Das bevorzugte Modell der Reserve Bank of New Zealand für sektorale Faktoren, das später am Handelstag veröffentlicht wurde, zeigte einen Rückgang der Inflation von 2,9 % im ersten Quartal auf 2,8 % im Jahresvergleich, wobei die Kerninflation von 4,0 % auf 3,7 % sank. Diese Daten stützen die Erwartungen einer Zinssenkung im August, weshalb der NZD während der asiatischen Handelssitzung schwächer tendierte.

Unterdessen beließ die People's Bank of China ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert: Der 1-jährige LPR liegt bei 3,00 % und der 5-jährige LPR bei 3,50 %.

Die Futures-Kontrakte auf US-Aktienindizes zeigen vor der Eröffnung der Kassahandelssitzung in Europa keine größeren Kursveränderungen. Die JP225-Kontrakte stiegen nach den Wahlen am Wochenende in Japan leicht an.

Laut Bloomberg werden sich EU-Vertreter diese Woche treffen, um einen Vergeltungsplan für den Fall zu beschließen, dass keine Einigung mit den USA erzielt werden kann.

Zu Beginn des Montags entwickeln sich Edelmetalle besonders gut, setzen ihre Erholung fort und verlängern ihren aktuellen Aufwärtstrend. Gold ist bereits um 0,56 % gestiegen und klettert auf die lokalen Höchststände der letzten Woche.

Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich heute auf die Daten vom polnischen Arbeitsmarkt und die Industriepreisdaten aus Kanada richten.

