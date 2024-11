Der XTB Morgenticker (21.11.2024)

Futures auf US-Indizes werden mit gemischten Gefühlen gehandelt; Nvidia -Aktien verloren im nachbörslichen Handel an der Wall Street 2,5 %, verursachten jedoch bei keinem der Benchmarks einen Ausschlag. Derzeit verlieren die Indizes S&P 500 / US500 , Nasdaq / US100 und Dow Jones / US30 leicht im Bereich von 0,1 bis 0,3 %. Bernstein erhöhte die Empfehlung für Nvidia nach dem Quartalsbericht von 155 $ auf 175 $ und J.P. Morgan von 150 $ auf 170 $ pro Aktie.

Das Unternehmen signalisierte, dass die Blackwell-KI-Produktion im nächsten Jahr steigen wird, beginnend mit dem laufenden Quartal. Nvidia geht weiterhin davon aus, dass die Nachfrage das aktuelle Angebot übersteigt, und erwartet, dass sich diese Situation zumindest für einige Quartale nicht ändern wird. CEO Jensen Huang kommentierte, dass Nvidia kein Überhitzungsproblem mehr mit Blackwell GPU sieht

Der Dollar notiert heute unverändert, die Renditen 10-jähriger Anleihen liegen bei 4,4 %. Collins von der Fed teilte mit, dass eine weitere Normalisierung der Geldpolitik der Fed das Basisszenario sei, aber keine ausgemachte Sache; er betonte, dass der Zielbereich für die Zinssenkungen weiterhin unklar sei und dass eine langsamere geldpolitische Lockerung Probleme auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen könnte

Die Notierungen der europäischen Indexkontrakte deuten auf eine geringfügig niedrigere Eröffnung in Europa hin. Die Stimmung während der Sitzung in Asien war gemischt und derzeit verlieren fast alle asiatischen Indexkontrakte. Berichten der Financial Times zufolge haben chinesische Fondsmanager die Zuflüsse in US-Aktien in Erwartung einer neuen Regierung im Weißen Haus reduziert.

Öl wird etwas höher gehandelt, wobei die jüngsten EIA-Daten einen Anstieg der US-Lagerbestände in der dritten Woche in Folge zeigen. NATGAS legt dank aktualisierter Wettervorhersagen, die auf eine Abkühlung des Klimas in den USA und einen Wintereinbruch in vielen Bundesstaaten hindeuten, um weitere 3 % zu. Agrarrohstoffe werden unverändert gehandelt; Baumwolle und Weizen legen leicht zu

Öl wird etwas höher gehandelt, wobei die jüngsten EIA-Daten einen Anstieg der US-Lagerbestände in der dritten Woche in Folge zeigen. NATGAS legt dank aktualisierter Wettervorhersagen, die auf eine Abkühlung des Klimas in den USA und einen Wintereinbruch in vielen Bundesstaaten hindeuten, um weitere 3 % zu. Agrarrohstoffe werden unverändert gehandelt; Baumwolle und Weizen legen leicht zu

Bitcoin legt heute um mehr als 3 % zu und steigt auf ein neues Allzeithoch von 97.500 $. Andere Kryptowährungen werden heute etwas höher gehandelt; da sich die Aufmerksamkeit der Anleger heute auf BTC konzentriert

