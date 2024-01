Die chinesische Zentralbank ließ die Zinssätze für einjährige und fünfjährige Kredite unverändert bei 3,45 % bzw. 4,25 %. Der Hang Seng Index (HSI) verzeichnete eine weitere düstere Sitzung und rutschte deutlich unter 15.000 Punkte und näherte sich damit dem Tiefpunkt des panikartigen Ausverkaufs im Herbst 2022. HSI verzeichnet schwächsten Januar seit 2016

verzeichnete eine weitere düstere Sitzung und rutschte deutlich unter 15.000 Punkte und näherte sich damit dem Tiefpunkt des panikartigen Ausverkaufs im Herbst 2022. verzeichnet schwächsten Januar seit 2016 Am stärksten verloren die Aktien von Immobilienentwicklern wie China Resources Land und Technologiewerten wie Alibaba und Tencent. Die Analysten der Commerzbank betonten, dass die Entscheidung im Einklang mit ihren Erwartungen stehe. Sie wiesen darauf hin, dass die ausländischen Investitionen in China den größten jährlichen Rückgang seit 2009 erlitten haben

Die Stimmung in Asien war mäßig optimistisch (außer in China). Der japanische Nikkei und der Topix stiegen um mehr als 1,5 % und erreichten beide neue historische Höchststände. Der südkoreanische KOSPI beendete die Sitzung unverändert.

und der stiegen um mehr als 1,5 % und erreichten beide neue historische Höchststände. Der südkoreanische beendete die Sitzung unverändert. Die europäischen und US-amerikanischen Benchmark-Aktienfutures notieren heute vorbörslich leicht im Minus.

Die Kommentare von Fed-Chef Daly vom Freitag deuten darauf hin, dass die Bank die Zinsen nicht überstürzt senken wird und keinen weiteren Inflationshöhepunkt riskieren will, obwohl die Politik "derzeit am richtigen Platz" ist

OIL ist es nicht gelungen, sich in der Nähe von 79,5 $ pro Barrel zu halten und über den psychologischen Widerstand von 80 $ zu klettern. Es verliert derzeit 1 %, obwohl das US-Kommando am Wochenende die Zerstörung weiterer Ziele der Huti meldete. Es wird erwartet, dass die USA zusammen mit dem Vereinigten Königreich weiterhin präventive Angriffe durchführen und einen Plan in Erwägung ziehen, um die Aktivitäten der Huti zu neutralisieren, ohne gleichzeitig den Konflikt in der Region zu eskalieren

ist es nicht gelungen, sich in der Nähe von 79,5 $ pro Barrel zu halten und über den psychologischen Widerstand von 80 $ zu klettern. Es verliert derzeit 1 %, obwohl das US-Kommando am Wochenende die Zerstörung weiterer Ziele der Huti meldete. Es wird erwartet, dass die USA zusammen mit dem Vereinigten Königreich weiterhin präventive Angriffe durchführen und einen Plan in Erwägung ziehen, um die Aktivitäten der Huti zu neutralisieren, ohne gleichzeitig den Konflikt in der Region zu eskalieren NATGAS setzt seine Talfahrt fort, nachdem es sich heute überschlagen und mehr als 4% verloren hat.

setzt seine Talfahrt fort, nachdem es sich heute überschlagen und mehr als 4% verloren hat. Der US-Dollar wird leicht schwächer gehandelt. EURUSD gewinnt 0,12%, der Dollar-Index USDIDX notiert leicht um 0,7% niedriger.

gewinnt 0,12%, der Dollar-Index notiert leicht um 0,7% niedriger. Auf dem Edelmetallmarkt herrscht eine schwache Stimmung. Gold verliert 0,3 %, Silber verzeichnet einen Rückgang von 1,8

verliert 0,3 %, verzeichnet einen Rückgang von 1,8 Bitcoin verliert 1,3 % und notiert bei 41.000 $. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist überwiegend schwach, obwohl die Rückgänge nicht tief sind

verliert 1,3 % und notiert bei 41.000 $. Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt ist überwiegend schwach, obwohl die Rückgänge nicht tief sind Die Analysten von Morgan Stanley bezeichneten Biopharma-Aktien als "Stärke in einem unsicheren Makroumfeld" und wiesen darauf hin, dass die Kurse europäischer Biopharma-Aktien in naher Zukunft aufgrund ihrer "anspruchslosen Bewertungen und des Hintergrunds schwieriger Makrobedingungen und zyklischer Ertragsrisiken" unterstützt werden sollten. Die Investmentbank stufte 8 Aktien des Sektors mit "Kaufen" ein, wobei eine von ihnen ein Aufwärtspotenzial von 119 % aufweist.

Die Analysten von Berenberg sind der Meinung, dass vier Aktien von Medikamenten gegen Fettleibigkeit steigen könnten und nennen unter anderem Novo Nordisk und Eli Lilly. Die Bank erwartet, dass eine Kombination aus neuen klinischen Daten und dem Auslaufen des Patents von Novo Nordisk für den Wirkstoff der ersten Generation von GLP-1-Medikamenten neue Möglichkeiten für mehrere Generikahersteller in Europa eröffnen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto. Automatisch! Ab dem ersten Euro! Täglich verfügbar! Mehr erfahren hier.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.