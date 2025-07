Der XTB Morgenticker (22.07.2025)

Der Handelstag am Dienstag verläuft ruhig. Die Indizes zeigen sich uneinheitlich, Japan und Australien geben leicht nach, während die chinesischen Indizes leichte Gewinne verzeichnen. Die wichtigsten Währungspaare bewegten sich in engen Spannen, wobei der japanische Yen in der ersten Tageshälfte die schwächste Währung war.

Die Stimmung der Anleger war aufgrund gemischter makroökonomischer und geopolitischer Signale gedämpft. Dem Markt fehlten wichtige Impulse.

Die Protokolle der RBA deuten darauf hin, dass weitere Zinssenkungen möglich sind, die Bank sich jedoch auf deren Zeitpunkt und Umfang konzentriert. Die meisten Mitglieder sprachen sich für eine Beibehaltung des Zinssatzes bei 3,85 % aus und verwiesen dabei auf die anhaltende Inflation und den angespannten Arbeitsmarkt.

Drei der neun Vorstandsmitglieder der RBA befürworteten eine Zinssenkung und verwiesen dabei auf Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation und das schwache BIP. Die Mehrheit sprach sich für eine Pause aus und verwies dabei auf verbesserte Daten und die weiterhin restriktive Politik.

Der Vorstand äußerte Bedenken hinsichtlich einer zu schnellen Lockerung, insbesondere angesichts der Unsicherheit im US-Handel. Das Protokoll bestätigt den vorsichtigen und datenabhängigen Ansatz der Bank.

Neuseeland verzeichnete im Juni einen Handelsüberschuss von 142 Millionen NZD, aber die Exporte gingen zum ersten Mal seit fast zwei Jahren gegenüber dem Vorquartal zurück. Das jährliche Handelsdefizit beläuft sich nun auf 4,37 Milliarden NZD. Trotz des monatlichen Überschusses gibt die Exportschwäche Anlass zur Sorge um das Wirtschaftswachstum.

Die People's Bank of China setzte den Referenzkurs des Yuan um 175 Pips stärker als erwartet fest – auf den höchsten Stand seit November 2024.

Donald Trump warnte, er werde militärische Schläge in Betracht ziehen, sollte der Iran seine nuklearen Aktivitäten eskalieren. Er betonte, dass sein Vorgehen abschreckend wirken solle. Damit setzt er seine harte Rhetorik gegenüber Teheran fort.

Ein japanischer Vertreter traf sich in Washington mit US-Handelsminister Lutnick, doch die Gespräche brachten keine Fortschritte.

Sie wurden als offen, aber wenig konkret beschrieben. Beide Seiten sind weiterhin weit von einer Einigung entfernt.

Trotz Trumps Zusicherungen deuten Berichte darauf hin, dass bis zum 1. August kein auch nur begrenztes Handelsabkommen zwischen den USA und Indien zustande kommen wird. Indien hat noch keine formelle Mitteilung über Zölle erhalten. Zu den strittigen Bereichen gehören Stahl, Aluminium, Automobilindustrie und Landwirtschaft. Eine umfassendere Einigung könnte sich bis zum Herbst verzögern.

