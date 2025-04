Der XTB Morgenticker (23.04.2025)

Die Aktienmärkte legten nach Trumps gemäßigterem Ton deutlich zu, wobei die Gewinne in den USA besonders deutlich ausfallen. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 / US500 gewinnen heute bereits 1,50 %, der Nasdaq / US100 notiert 1,86 % höher und der Russell 2000 / US2000 legt um 1,65 % zu.

gewinnen heute bereits 1,50 %, der notiert 1,86 % höher und der legt um 1,65 % zu. Die Renditen 30-jähriger Anleihen fielen auf 4,80 %, und der US-Dollar legte um 0,25 % zu. Die Anleger nahmen Trumps jüngste Äußerungen positiv auf, trotz der jüngsten Meinungsänderungen des Präsidenten.

Trump erklärte, dass er trotz seiner zuvor geäußerten Drohungen keine Pläne habe, Fed-Chef Jerome Powell zu entlassen. Allerdings möchte er, dass Powell schneller Zinssenkungen vornimmt.

Trump schlug auch gegenüber China einen milderen Ton an und erklärte, dass die US-Seite sich während der Verhandlungen „sehr nett“ verhalten werde. Er warnte jedoch, dass die Bedingungen des Abkommens „verschärft werden könnten“, wenn China nicht kooperiere.

Gold verzeichnet eine Korrektur um 1,25 % auf 3335 USD pro Unze.

verzeichnet eine Korrektur um 1,25 % auf 3335 USD pro Unze. Der Kryptowährungsmarkt bleibt optimistisch. Bitcoin stieg auf 93.500 USD und Ethereum auf 1.800 USD.

stieg auf 93.500 USD und auf 1.800 USD. Fed-Gouverneurin Kugler betonte die anhaltenden wirtschaftlichen Risiken im Zusammenhang mit Zöllen und Unsicherheiten. Sie bekräftigte das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fed und erklärte, dass die Inflationserwartungen weiterhin verankert seien. Laut Kugler sollte künstliche Intelligenz als potenzieller Motor für Produktivitätswachstum gesehen werden und nicht als Bedrohung für Arbeitsplätze.

Der vorläufige PMI-Indikator für Australien zeigte im April leichte Rückgänge im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor (51,7 bzw. 51,4 Punkte).

In Japan bleibt der PMI für das verarbeitende Gewerbe den zehnten Monat in Folge im kontraktiven Bereich (48,5 Punkte), was auf schwache Orders und ein geringes Geschäftsklima hindeutet.

Die USA üben Druck auf Großbritannien aus, die Zölle auf Autos von 10 % auf 2,5 % zu senken und die Beschränkungen für Agrarimporte zu lockern. Auch die Vorschriften zur Herkunft von Waren werden überprüft.

Tesla legte nach Bekanntgabe seiner Quartalsergebnisse im nachbörslichen Handel letztlich um 5,40 % zu. Der Anstieg erfolgte trotz eines Gewinnrückgangs von 71 %. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.