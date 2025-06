Der XTB Morgenticker (23/06/2025)

Das Hauptthema des Wochenendes und damit auch der Beginn des Handelstages am Montag ist der US-Angriff auf iranische Atomanlagen und die Drohung des Iran, die Straße von Hormus zu sperren.

In Japan stieg der Flash-Composite-PMI ebenfalls von 50,2 auf 51,4, unterstützt durch ein solides Wachstum im Dienstleistungssektor und in der Industrieproduktion. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der USD/JPY-Kurs nahe einem Fünf-Wochen-Hoch.

Die vorläufigen PMI-Daten für den Dienstleistungssektor und die Industrie in Australien lagen bei 51,3 (zuvor 50,6) bzw. 50,4 (zuvor 49,4).

Abgesehen von der geopolitischen Lage werden die PMI-Daten für Juni aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt das Hauptthema des heutigen Handelstages sein.

EUR, AUD, NZD und GBP haben ebenfalls einen Teil ihrer zuvor verzeichneten Verluste wieder wettgemacht, wobei die größten Abverkäufe weiterhin beim AUD und NZD zu beobachten sind.

Derzeit sind die WTI-Öl-Futures um 1,05 % gestiegen, der US100 um 0,15 % gefallen und die Goldpreise um 0,25 % gesunken. Der Dollar-Index ist um 0,22 % gestiegen.

Aufgrund einer weiteren Eskalation bleibt jedoch große Unsicherheit bestehen, sodass die Anleger die heutigen Äußerungen von Trump zu diesem Thema genau beobachten werden. Der US-Präsident wird sich heute um 13:00 Uhr US-Ostküstenzeit mit dem nationalen Sicherheitsteam treffen.

Die Befürchtungen hinsichtlich einer Sperrung der Straße von Hormus, die für den Ölhandel von zentraler Bedeutung ist, scheinen derzeit wenig begründet, da selbst im Falle einer Sperrung des zu den iranischen Hoheitsgewässern gehörenden Teils der Meerenge der kommerzielle Schiffsverkehr über die Gewässer Omans und der Vereinigten Arabischen Emirate weiterlaufen könnte, die höchstwahrscheinlich von der US-Flotte gesichert würden.

Obwohl diese Informationen zunächst für erhebliche Unsicherheit (Einbrüche bei den Terminkontrakten für Wall-Street-Indizes) und einen dynamischen Anstieg der Ölpreise sorgten, haben sich diese Bewegungen derzeit fast vollständig umgekehrt.

