Der XTB Morgenticker (25.03.2025)

Chinesische Aktien führen den Rückgang des asiatischen Marktes an , wobei der Technologieindex in Hongkong mit einem Rückgang von 3,8 % den stärksten Einbruch seit drei Wochen verzeichnete. Alibaba fiel um über 3 %, nachdem sein Vorsitzender vor einer möglichen Blase bei KI-Rechenzentren gewarnt hatte, während Xiaomi nach Aktienverkäufen mit Preisnachlass um bis zu 6,6 % fiel. Die Aktien-Futures in den USA und Europa tendierten schwächer.

Das Protokoll der Bank of Japan zeigt, dass mit Entscheidungsträgern über das Tempo künftiger Zinserhöhungen diskutiert wurde. Die Mitglieder der BOJ stellten fest, dass die Realzinsen trotz der Anhebung auf 0,5 % im Januar weiterhin „deutlich negativ" sind, wobei ein Mitglied vorschlug, die Zinsen bis Ende 2025 auf etwa 1 % anzuheben.

Der japanische Premierminister Ishiba plant laut Kyodo-Nachrichten Anti-Inflationsmaßnahmen , die unmittelbar nach der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2025 umgesetzt werden sollen. Die Inflationsrate Japans stieg im Dezember 2024 auf 3,6 %, den höchsten Stand seit Januar 2023.

Die Märkte preisen extreme Zollrisiken ein , da sich abzeichnet, dass die von Trump am 2. April angekündigten „Befreiungstags"-Zölle gezielter sein könnten als zunächst befürchtet. Berichten zufolge sollen die gegenseitigen Zölle etwa 15 Länder mit erheblichen Handelsungleichgewichten und nicht branchenweite Abgaben betreffen.

Investoren bleiben vor der Einführung der Zölle vorsichtig, und Blackstone-Präsident Jon Gray rät zur Geduld: „Beobachten Sie die Entwicklung dieser Zolldiplomatie und treffen Sie Investitionsentscheidungen über einen längeren Zeitraum." Raphael Bostic von der Fed nannte die Auswirkungen der Zölle als Grund für seine reduzierte Prognose von nur einer Zinssenkung in diesem Jahr.

Gold hält sich nahe dem Meilenstein von 3.000 US-Dollar und steigt leicht auf 3.015 US-Dollar pro Unze, nachdem es sich vom Rekordhoch der letzten Woche von 3.057 US-Dollar pro Unze erholt hat. Die Nachfrage nach sicheren Häfen hält trotz der steigenden Risikobereitschaft an, da die Unsicherheit über Trumps Zollpolitik weiterhin besteht.

Die indonesische Rupiah erreicht Tiefststände wie während der asiatischen Finanzkrise, da die Besorgnis über die fiskalische Entwicklung des Landes unter den expansiven Initiativen von Präsident Prabowo Subianto zunimmt, die zu erheblichen Budgetkürzungen im Bildungs- und öffentlichen Bausektor geführt haben.

Chinas PBOC kündigt Änderungen der Geldpolitik an , die es Banken ermöglichen, für unterschiedliche Preise für einjährige Kredite (mittelfristige Kreditfazilität) zu bieten. Dies ist der jüngste Schritt in den Bemühungen, Chinas geldpolitischen Instrumentenkasten zu überarbeiten. Chinas 30-jährige Anleihen-Futures stiegen nach der Ankündigung.

Alibaba-Vorsitzender signalisiert Neubeginn bei Einstellungen mit der Ankündigung von Joseph Tsai, die Einstellung von Mitarbeitern wieder aufzunehmen, nachdem die Mitarbeiterzahl 12 Quartale in Folge gesunken war. Tsai bezeichnete das Treffen von Präsident Xi mit Technologieunternehmern im Februar als „sehr klares Signal an die Geschäftswelt", wieder zu investieren und Mitarbeiter einzustellen.

Öl hält Gewinne , wobei sich WTI kaum verändert hat, während Gold stabil in der Nähe des Rekordhochs bleibt. Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert, wobei der Euro bei 1,0803 $ und der japanische Yen bei 150,56 $ pro Dollar liegt.

Kryptowährungen ziehen sich zurück , wobei Bitcoin um 1,6 % auf 86.504 $ und Ether um 1,9 % auf 2.045 $ fallen, was auf die wirtschaftliche Unsicherheit zurückzuführen ist.

Australien bereitet die Bekanntgabe des Haushalts vor. Finanzminister Jim Chalmers wird am Dienstag den Regierungshaushalt vorstellen. Ökonomen prognostizieren bis Juni 2026 ein zugrunde liegendes Kassendefizit von 40 Milliarden AUD, was besser ist als die Prognose von 46,9 Milliarden AUD im Dezember.

