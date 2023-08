Trotz einer höheren Eröffnung beendeten die US-Indizes den gestrigen Handel über 1% niedriger. Der S&P 500 fiel um 1,35%, der Dow Jones gab um 1,08% nach und der Nasdaq fiel um fast 1,9%. Der Small-Cap-Russell Index 2000 fiel um fast 1,4 %.

Die Rückgänge an der Wall Street waren auf die Schwäche von Konsumtiteln wie Dollar Tree oder Nike sowie auf den Umschwung der Nvidia -Aktie zur Mitte der Sitzung zurückzuführen, der den gesamten Technologiesektor nach unten zog.

Obwohl Nvidia am Mittwochabend einen hervorragenden Ergebnisbericht für das zweite Quartal veröffentlichte und den gestrigen Handel mit einer Kurslücke von fast 7% eröffnete, beendete das Unternehmen den gestrigen Kassahandel mit einem Gewinn von nur 0,1%.

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute niedriger gehandelt und reagierten damit auf die negative Entwicklung an der Wall Street. Der Nikkei fiel um 2 %, der S&P/ASX 200 notierte 1 % niedriger, der Kospi gab um 0,9% nach und der Nifty 50 fiel um 0,6%. Die Indizes aus China wurden 0,1-1,1% niedriger gehandelt. DAX /DE30-Futures deuten auf eine niedrigere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin EZB-Nagel sagte, er erwarte keine Rezession, aber es sei auch viel zu früh, um über eine Pause bei der Zinserhöhung nachzudenken

EZB-Vujcic sagte, dass die Wirtschaft des Euroraums stagniere und die Inflation höchstwahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht habe. Allerdings war Vujcic unsicher, ob die Zinssätze restriktiv genug sind

Die Verbraucherpreisinflation in der japanischen Region Tokio verringerte sich im August von 3,0% auf 2,8% gegenüber dem Vorjahr (erwartet: 2,9%)

73% der von Reuters befragten Personen erwarten, dass die Bank of Japan die Kontrolle der Zinskurve irgendwann im nächsten Jahr beenden wird. Das ist ein Anstieg von etwa 50% im Juli

Citi erwartet, dass die OPEC weitere Produktionskürzungen beschließen wird, da die Ölproduktion im Iran, Irak, Libyen, Nigeria und Venezuela voraussichtlich steigen wird, während das Nachfragewachstum in China nachlassen dürfte

Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde China Securities Regulatory Commission bestätigte, dass sie mit Pensionsfonds, Versicherern und Banken zusammengetroffen ist und sie ermutigt hat, mehr in Aktien zu investieren

Kryptowährungen geben nach - Bitcoin fällt um 0,2%, Ethereum handelt 0,1% niedriger und Dogecoin fällt um 0,7%

Energierohstoffe notieren heute leicht höher

Edelmetalle geben nach - Gold fällt um 0,2%, Silber wird 0,3% niedriger gehandelt und Palladium verliert 0,8%. Platin ist Outperformer mit einem Plus von 0,3%

USD und CAD entwickeln sich am besten, während NZD und CHF am meisten zurückbleiben Der Dow Jones (US30) zeigte gestern ein rückläufiges Engulfing-Muster, was darauf hindeutet, dass sich der anhaltende Abwärtstrend weiter vertiefen könnte. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich! XTB setzt auf IHRE Stimme!

Hier Abstimmen - und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr.

- und mit etwas Glück gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern ein Apple iPad PRO, ein Apple iPhone 14 und vieles mehr. Viele Gründe sprechen für die Wahl von XTB: Unsere BESTE Trading App für Deutschland; die ECHTE Aktien-Flatrate, deutsche & US Aktien kommissionsfrei handeln (bis 100.000 EUR/Monat) und unser BESTES Index-Handelsangebot für den deutschen Leitindex: DURCHGEHEND kommissionsfreier Handel in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.