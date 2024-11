Der XTB Morgenticker (25.11.2024)

Wir starten in eine neue Handelswoche an den internationalen Finanzmärkten. Der asiatische Handelstag brachte mehr als 1,3 % Zuwachs beim japanischen Nikkei und 1,4 % Zuwachs beim koreanischen Kospi . Die chinesischen Märkte stehen heute jedoch unter Abwärtsdruck, wobei der Hang Seng um 0,5 % nachgab und die Indizes auf dem chinesischen Festland sogar um 1 % verloren.

In seinem ersten Interview nach der Wahl sagte Bessent, seine oberste Priorität sei es, Trumps Versprechen in Bezug auf Steuersenkungen, Zölle und Ausgabenkürzungen umzusetzen und den Status des Dollars als Weltreservewährung beizubehalten.

Die Kontakte deuten darauf hin, dass die optimistische Seite derzeit die Stimmung vor dem Handelsbeginn am Montag dominiert. Die Futures auf den deutschen DAX und den US-amerikanischen Nasdaq sind derzeit um 0,5 % gestiegen.

Der NZIER-Schattenrat für Geldpolitik empfiehlt der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ihren offiziellen Zinssatz in ihrer bevorstehenden geldpolitischen Erklärung am Mittwoch um 50 Basispunkte auf 4,25 Prozent zu senken.

Der heutige Bericht zeigt, dass die Einzelhandelsumsätze in Neuseeland im dritten Quartal weiter gesunken sind, und zwar um -0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie im zweiten Quartal (-1,2 %) und auch nicht so stark wie erwartet (-0,5 %).

Heute Morgen sehen wir auch einen Rückgang bei den Edelmetallen. Gold ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags um 1,4 % gefallen, während Silber um 1,7 % gefallen ist.

