Der XTB Morgenticker (26.09.2024)

Die Indizes in den USA schlossen gestern leicht negativ. Im ersten Teil des heutigen Tages beobachten wir jedoch eine Erholung der Futures. Der SP500 / US500 überschritt erstmals die Marke von 5800 Punkten und legte um 0,40 % zu.

Der Handelstag wirkt sich auch positiv auf die Indizes in der Region Asien-Pazifik aus. Die chinesischen Indizes sind um etwa 1,20 % gestiegen, der SG20cash -Index aus Singapur verzeichnet einen Anstieg von 0,50 %, der AU200 .cash-Index aus Australien ist um 0,70 % gestiegen und der japanische JP225 -Index ist um 1,00 % gestiegen.

Die gestrigen Rückgänge der US-Aktienindizes wurden durch eine starke Erholung des Dollars unterstützt, der erneut die fast dreijährige Unterstützungszone um 100 Punkte testete. Der USDIDX -Index legte bis zum Ende des Tages um über 0,70 % zu. Heute ist der Dollar-Index um etwa 0,10 % gesunken und liegt bei 100,5000.

Das Protokoll der letzten BOJ-Sitzung im Juli wurde heute veröffentlicht. Die Entscheidungsträger der Bank of Japan waren sich uneinig darüber, wie schnell die Zentralbank die Zinssätze weiter anheben sollte. Obwohl die BOJ die kurzfristigen Zinssätze bei der Sitzung im Juli mit einer Abstimmung von 7:2 unerwartet auf 0,25 % anhob, wurden sie bei der nächsten Sitzung im September unverändert beibehalten.

Nur zwei Vorstandsmitglieder sahen die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen. Der japanische Yen ist heute eine der schwächeren Währungen, wenn auch die Rückgänge nicht signifikant sind. USDJPY ist um 0,05 % auf 144,7000 gestiegen.

China erwägt, seine größten staatlichen Banken mit bis zu 1 Billion Yuan (142,39 Milliarden USD) zu rekapitalisieren. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen des zuvor in dieser Woche angekündigten Konjunkturprogramms. Die Rekapitalisierung soll die Fähigkeit der Banken erhöhen, die angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen.

Gold legt um weitere 0,16 % auf 2660 USD zu, Silber wird um 0,30 % höher gehandelt und liegt bei 31,800 USD.

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Adriana Kugler, sagte, sie unterstütze nachdrücklich die jüngste Entscheidung der Fed, den Leitzins um 50 Basispunkte zu senken. Kugler hält es für angebracht, bei den kommenden Sitzungen weitere Zinssenkungen vorzunehmen, wenn die Inflation wie erwartet weiter sinkt.

Kugler bezog sich auch auf den PCE-Bericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Ihrer Meinung nach sollte die Inflation im Jahresvergleich bei 2,7 % liegen, um die Erwartungen zu erfüllen und die Fortschritte in Richtung des Ziels von 2,0 % aufrechtzuerhalten.

Der Kongress in den USA hat gestern ein Gesetz verabschiedet, das die Finanzierung der Regierung bis Dezember und eine Notfallfinanzierung von mehr als 230 Millionen US-Dollar für den Secret Service vorsieht. Die Gesetzgeber hatten bis zum 30. September Zeit, neue Finanzierungsgesetze zu verabschieden, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden. Das neue Gesetz verlängert diese Frist bis zum 20. Dezember und finanziert die Regierung bis dahin auf dem aktuellen Niveau.

Auf dem Markt für Kryptowährungen ist nach den jüngsten Gewinnen eine weitere Konsolidierung zu beobachten. Bitcoin ist um 0,55 % auf 63.500 USD gestiegen und bleibt unter der Widerstandszone von über 64.000 USD. Ethereum legt um 0,80 % auf 2.600 USD zu, was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass Ethereum gestern die größten Rückgänge verzeichnete.

