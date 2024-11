Der XTB Morgenticker (26.11.2024)

Am gestrigen Tag wurde die Wall Street von den Bullen beherrscht; der DJIA und der Russell 2000 legten um fast 1 % bzw. 1,5 % zu, während der Nasdaq 100 und der S&P 500 leicht stiegen. Heute jedoch werden die Wall-Street-Benchmark-Kontrakte nach einer eher schwachen Sitzung in Asien mit einem leichten Minus zwischen 0,2 und 0,4 % gehandelt, wobei der Nikkei um fast 1 % nachgab und der chinesische Hang Seng um weniger als 0,1 % stieg.

Der US-Dollar verzeichnet eine leichte Aufwertung, und der gestrige Rückgang der 10-Jahres-Renditen unter 4,3 % hat keine „Trendwende“ beim Eurodollar bewirkt, der heute erneut 0,15 % verliert. Donald Trump hat angekündigt, dass eine seiner ersten Entscheidungen darin bestehen wird, Zölle in Höhe von 25 % auf Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Analysten von Reuters sind sich einig, dass die Zölle ein größeres Problem für den Technologie- und Automobilsektor darstellen werden

Öl bleibt unter 70 $ für WTI und 73 $ für Brent ; die Verträge erholen sich heute nur geringfügig, nachdem es gestern zu einem Ausverkauf kam, der durch das fast abgeschlossene Friedensabkommen zwischen der Hisbollah und Israel verursacht wurde, das von Netanjahu gebilligt wurde. Der US-Abgeordnete McGawre befindet sich noch immer im Nahen Osten, und der Frieden mit dem Libanon soll der erste Schritt zu erfolgreichen Verhandlungen mit der Hamas im Gazastreifen sein. Gleichzeitig hat Israel gestern einen mutmaßlichen Waffentransport auf dem Weg vom Iran nach Syrien angegriffen. Erdgas verzeichnet einen leichten Anstieg

Kashkari von der Fed deutete an, dass das Produktivitätswachstum in den USA den neutralen Zinssatz möglicherweise deutlich erhöht hat; er hält eine „Diskussion" über eine Senkung um 25 Basispunkte im September für völlig gerechtfertigt. Er wies darauf hin, dass Geopolitik und Zölle derzeit die größten Risiken für die Wirtschaftsaussichten darstellen

Ein Vertreter der Demokratischen Partei Japans, Tamaki, warnte vor einer übermäßigen Straffung der Geldpolitik, die seiner Meinung nach das Land in eine Deflation führen könnte. Unterdessen deuten jüngste Daten japanischer Unternehmen auf Rekordlohnverhandlungen hin. Die inländische Erzeugerpreisinflation in Japan (Oktober) stieg im Jahresvergleich um 2,9 % gegenüber 2,5 % prognostiziert und 2,4 % zuvor.

