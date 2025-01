Der Handelstag am Freitag der vergangenen Woche endete mit einem schwächeren Dollar und leichten Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel unter 4,6 %, während der Nasdaq 100 um fast 0,6 % nachgab. Am Wochenende hat sich die Situation jedoch geändert, und der US-Aktienmarkt könnte heute sehr schwach eröffnen.

Investoren sind zunehmend besorgt, dass Chinas Modell für künstliche Intelligenz, DeepSeek V3 , den technologischen Vorsprung der Vereinigten Staaten gefährden könnte. Infolgedessen sind an der Wall Street wieder rückläufige Tendenzen zu beobachten: Die Nasdaq-100-Futures sind um 2,4 % gesunken und die VIX-Volatilitätsindex-Futures sind um fast 8 % gestiegen. Der S&P 500 / US500 verliert ebenfalls über 1,4 % , während der US30 um 0,9 % gefallen ist.

China verzeichnete heute einen sehr starken Handelstag, wobei der Optimismus im Land trotz der schwächer als erwarteten PMI-Daten aus dem Dienstleistungs- und Fertigungssektor blühte. Nach Angaben der CFLP-Agentur fiel der Manufacturing PMI im Januar vorläufig auf 49,1 , von zuvor 50,1 , während der Services PMI kaum noch im Expansionsbereich blieb und damit die Erwartungen des Marktes enttäuschte. Er lag bei 50,2 , verglichen mit der Prognose von 52,2 und dem Wert von 52,2 im Dezember. Der japanische Nikkei verlor fast 0,9 % , während der südkoreanische KOSPI über 0,8 % zulegte.

Das viel beachtete Debüt des DeepSeek-KI-Modells aus China, das „westliche" Modelle wie ChatGPT , Anthropic und Llama herausforderte, löste bei chinesischen Technologieunternehmen Optimismus aus, da es eine hohe Leistung zu deutlich niedrigeren Kosten erzielte. Bemerkenswert ist, dass die Aktien von PDD Holdings (Pinduoduo) um über 7 % stiegen, da das Unternehmen Berichten zufolge ein eigenes KI-Modell entwickelt.

Bitcoin ist unter 100.000 US-Dollar gefallen, was die pessimistische Stimmung am US-Aktienmarkt widerspiegelt, wobei die meisten Kryptowährungen an Boden verloren haben. Das Währungspaar EUR/USD notiert 0,2 % niedriger , während Gold um fast 0,7 % gefallen ist. Warentermingeschäfte, insbesondere in der Landwirtschaft, sind größtenteils rückläufig, wobei Mais und Sojabohnen um fast 1 % nachgegeben haben.

NATGAS wird jetzt fast 10 % unter seinem letzten Rollpreis gehandelt und fällt heute weiter, wobei es weitere 4 % auf 3,28 $ pro MMBtu verliert.

Donald Trump hat damit gedroht, 50 % Zölle auf Kolumbien zu erheben, nachdem das Land sich geweigert hat, einen Transport abgeschobener kolumbianischer Sträflinge zu „akzeptieren". Als Reaktion darauf kündigte Kolumbien 25 % Zölle auf amerikanische Waren an.

