Der XTB Morgenticker (27.02.2025)

Nach dem schwächeren gestrigen Handelstag in den USA, an dem der Nasdaq und der S&P 500 ihre anfänglichen Gewinne nach Trumps Ankündigung eines 25-prozentigen Zolls auf Mexiko, Kanada und Europa wieder aufgaben, sehen wir heute eine gewisse Erholung bei den Terminkontrakten und leichte Zuwächse. Heute um 14:30 Uhr dt. Zeit werden wir die US-BIP-Zahlen, die US-Arbeitslosenansprüche und die US-Langzeitgüter kennen.

ihre anfänglichen Gewinne nach Trumps Ankündigung eines 25-prozentigen Zolls auf Mexiko, Kanada und Europa wieder aufgaben, sehen wir heute eine gewisse Erholung bei den Terminkontrakten und leichte Zuwächse. Heute um 14:30 Uhr dt. Zeit werden wir die US-BIP-Zahlen, die US-Arbeitslosenansprüche und die US-Langzeitgüter kennen. Nvidia meldete Ergebnisse, die über den Erwartungen lagen, erwartet jedoch für das laufende Quartal ein verlangsamtes vierteljährliches Umsatzwachstum, während die Prognose für die Bruttomarge leicht enttäuschend ausfiel. Das Unternehmen prognostiziert eine Bruttomarge (nicht GAAP) im Bereich von 70,5 % bis 71,5 %, verglichen mit den erwarteten 72,1 %, bei einem effektiven Steuersatz von etwa 17 %.

meldete Ergebnisse, die über den Erwartungen lagen, erwartet jedoch für das laufende Quartal ein verlangsamtes vierteljährliches Umsatzwachstum, während die Prognose für die Bruttomarge leicht enttäuschend ausfiel. Das Unternehmen prognostiziert eine Bruttomarge (nicht GAAP) im Bereich von 70,5 % bis 71,5 %, verglichen mit den erwarteten 72,1 %, bei einem effektiven Steuersatz von etwa 17 %. Nvidia erwartet für das erste Kalenderquartal 2025 einen Umsatz von etwa 43 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der Prognose von 42,3 Milliarden US-Dollar. Dies würde einem Anstieg von 9,4 % gegenüber dem vorherigen Quartal und einem Wachstum von 65,4 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Nachfolgend finden Sie ausgewählte Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 (Geschäftsquartal Q4 2025):

Nvidia verliert trotz solider Gewinnmeldung fast 1,5 % im After-Market. Auch die Aktien von zwei anderen US-Unternehmen, Salesforce und eBay, verlieren im After-Market um 3 % bzw. 8 % nach den Quartalsberichten

EURUSD verliert leicht und fällt um 0,15 % auf 1,047, während USDJPY um 0,2 % auf 149,25 steigt; USDIDX steigt um 0,13 %

verliert leicht und fällt um 0,15 % auf 1,047, während um 0,2 % auf 149,25 steigt; steigt um 0,13 % Bei den Agrarrohstoffen verzeichnen Sojabohnen einen Anstieg von 0,5 %, während Weizen-Futures um 0,6 % nachgeben. Rohöl der Sorte WTI hält sich bei etwa 69 $ pro Barrel, und NATGAS ist etwas niedriger und wird bei etwa 4 $ pro MMBtu gehandelt.

hält sich bei etwa 69 $ pro Barrel, und ist etwas niedriger und wird bei etwa 4 $ pro MMBtu gehandelt. Bei den Edelmetallen dominieren die Rückgänge, wobei Gold um fast 0,7 % nachgibt und unter 2900 $ pro Unze fällt. Die Stimmung in Bezug auf Kryptowährungen bleibt schwach, obwohl Bitcoin einen Teil des gestrigen Ausverkaufs wieder wettmachen konnte und von 83.000 $ auf derzeit etwa 86.000 $ gestiegen ist. Solana ist um 5 % gestiegen.

um fast 0,7 % nachgibt und unter 2900 $ pro Unze fällt. Die Stimmung in Bezug auf Kryptowährungen bleibt schwach, obwohl einen Teil des gestrigen Ausverkaufs wieder wettmachen konnte und von 83.000 $ auf derzeit etwa 86.000 $ gestiegen ist. Solana ist um 5 % gestiegen. Die EU wird laut AFP, das eine Quelle der Europäischen Kommission zur Zollreaktion zitiert, entschlossen und sofort auf die US-Zölle reagieren. Heute wird der ukrainische Präsident Zelenskiy mit Trump zu Gesprächen über ein Mineralienabkommen und Sicherheitsgarantien zusammentreffen.

Laut der New York Times werden sich die USA und Russland treffen, um die Wiederherstellung der Besetzung der Botschaften zu besprechen. Beide Länder erwägen auch eine Zusammenarbeit bei arktischen Handelsrouten und der Erkundung.

Umsatz: 39,3 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 38,1 Milliarden US-Dollar (+12 % gegenüber Q3, +78 % im Jahresvergleich); Rekordjahresumsatz von 130,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 114 % im Jahresvergleich entspricht.

Angepasster Gewinn je Aktie: 0,89 $ gegenüber erwarteten 0,84–0,85 $; der GAAP-Gewinn je Aktie für das Jahr betrug 2,94 $, was einem Anstieg von 147 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

