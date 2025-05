Der XTB Morgenticker (27.05.2025)

Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum legen am Dienstag zu, nachdem sie gestern aufgrund von Feiertagen in den USA und Großbritannien nur begrenzt gehandelt wurden und einige Märkte deutlich von der Verlängerung der Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union im Zusammenhang mit den Zöllen profitierten.

Das Ausmaß dieser Bewegungen ist jedoch begrenzt und beschränkt sich hauptsächlich auf den Kassamarkt, da Index-Futures-Kontrakte heute überwiegend an Wert verlieren. Der Nasdaq / US100 ist um 0,5 % gefallen, der Nikkei / JP225 verliert gleichzeitig 0,1 % und der DAX / DE40 liegt nahe bei 0,15 %.

In China wurden die Daten zu den Gewinnen der Industrieunternehmen für April 2025 veröffentlicht, die besser als erwartet ausfielen. Mit einem Wert von +3 % im Jahresvergleich (zuvor +2,6 %) ist dies das beste Ergebnis seit Dezember und ein deutliches Zeichen für eine gewisse Erholung des chinesischen Fertigungssektors und eine Stabilisierung der Fabrikaktivitäten.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat heute Morgen den Yen gestärkt und damit seine Absicht bekundet, den Leitzins weiter anzuheben, sollte sich die Wirtschaft verbessern.

Der Dollar versucht, nach einer jüngsten Verkaufswelle wieder etwas Boden gut zu machen. Das Währungspaar EURUSD fiel unter 1,1370, während der Dollar-Index im gleichen Zeitraum auf 99.000 sprang.

Der Dollar ist die Währung mit der besten Performance unter den Industrieländern, während die größten Verluste bei den Währungen aus den Antipoden zu verzeichnen sind.

Die Edelmetall- und Ölmärkte werden von Rückgängen dominiert. Erdgas ( NATGAS ) verzeichnet leichte Gewinne.

) verzeichnet leichte Gewinne. Bitcoin gibt um 0,5 % nach und notiert nahe 108.000 USD.

