Die Wall Street handelte gestern nach der Fed-Entscheidung uneinheitlich. Der S&P 500 blieb unverändert, der Nasdaq fiel um 0,1%, der Dow Jones stieg um 0,2% und der Russell 2000 um 0,6%.

Der FOMC hat gestern den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben und damit die Fed Funds Rate in den Bereich von 5,25 bis 5,50% gebracht - den höchsten Stand seit Anfang 2001

Fed-Vorsitzender Powell schloss eine weitere Zinserhöhung auf der September-Sitzung nicht aus, warnte aber, dass die Entscheidung von den Daten zwischen den Sitzungen abhängen werde

Powell schloss Zinssenkungen in diesem Jahr aus, sagte aber, dass einige FOMC-Mitglieder Zinssenkungen für das nächste Jahr erwarten. Die Geldmärkte sehen die erste Zinssenkung der Fed derzeit im März 2024

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum wurden heute höher gehandelt - Nikkei und S&P/ASX 200 legten um 0,8% zu, der Kospi stieg um 0,5% und der Nifty 50 handelte wenig verändert. Indizes aus China wurden bis zu 1,3% höher gehandelt DAX-Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassensitzung heute hin Goldman Sachs senkte seine Prognose für den RBA-Leitzins von 4,8 auf 4,6%. Nomura erwartet eine weitere Zinserhöhung der RBA, aber die Entscheidung könnte erst im November fallen

Meta Platforms handelte im nachbörslichen Handel nach der Veröffentlichung des Q2-Ergebnisberichts fast 7% höher. Das Unternehmen meldete Umsatz-, Gewinn- und Nutzerzahlen, die übertroffen wurden, und gab eine optimistische Prognose für Q3 2023 ab.

Die Gewinne der chinesischen Industrie gingen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 8,3% zurück. Die Gewinne waren seit Jahresbeginn um 16,8% niedriger als im Vorjahr

Branchenangaben zufolge stieg die britische Autoproduktion den fünften Monat in Folge und lag im Juni um 16,2% höher als im Vorjahresmonat, da sich die Pandemie-Chip-Knappheit weiter entspannt

Wichtige Kryptowährungen handeln uneinheitlich - Bitcoin fällt um 0,1%, Ripple handelt 0,3% niedriger, Dogecoin gewinnt 0,1% und Ethereum gewinnt 0,5%

Energierohstoffe handeln uneinheitlich - Öl steigt um 0,7%, während die US-Erdgaspreise etwas niedriger notieren

Edelmetalle legen zu - Gold , Silber und Platin handeln jeweils rund 0,2% höher

AUD und NZD entwickeln sich am besten, während USD und JPY am meisten zurückbleiben Der AUDUSD wird heute dank der Abschwächung des US-Dollars nach dem FOMC höher gehandelt. Das Paar versucht, wieder über den Widerstandsbereich von 0,6800 zu klettern.

