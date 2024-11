Der XTB Morgenticker (27.11.2024)

Die Indizes im asiatisch-pazifischen Raum werden uneinheitlich gehandelt. Die chinesischen Indizes legen zwischen 0,90 und 1,20 % zu. Der japanische Nikkei 225 -Index ist unterdessen um 0,65 % auf 38.060 Punkte gesunken, während die SG20cash -Futures in Singapur um 0,07 % gestiegen sind.

Der Neuseeland-Dollar zeigt heute eine starke Leistung, obwohl die neuseeländische Notenbank (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) den offiziellen Leitzins erwartungsgemäß um 50 Basispunkte auf 4,25 % gesenkt hat. Die Bank kündigte außerdem an, dass im Februar eine weitere Senkung um 50 Basispunkte folgen werde.

Dies könnte die Überraschung der Anleger über das weniger aggressive Tempo der Zinssenkungen widerspiegeln, da vor der Ankündigung über eine Senkung um 75 Basispunkte spekuliert worden war.

Darüber hinaus warnte der Gouverneur der RBNZ, Adrian Orr, dass die hohen internationalen Kreditkosten bedeuten könnten, dass Hypothekeninhaber ihre Erwartungen hinsichtlich außergewöhnlich niedriger Zinssätze anpassen müssten. Während der Pressekonferenz ging Orr auf das Missverständnis ein, dass die Prognosen der RBNZ ein langsameres Tempo der Zinssenkungen vorschlagen.

Er betonte, dass die Prognosen der RBNZ mit früheren Annahmen übereinstimmen. Orr wies auch auf die Erwartung einer größeren Preisvolatilität aufgrund geopolitischer Faktoren hin und bezog sich dabei indirekt auf die Zollpolitik von Donald Trump.

Gold ist in der ersten Tageshälfte um 0,45 % gestiegen und wird bei 2.645 $ pro Unze gehandelt, während Silber um 0,62 % höher liegt und bei 30,60 $ pro Unze gehandelt wird.

Trotzdem sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel nicht zögern würde, auf einen möglichen Bruch des Abkommens durch die Hisbollah zu reagieren, selbst wenn es sich nur um einen Teil des Abkommens handeln würde.

Auf dem Kryptowährungsmarkt ist nach den starken Rückgängen von gestern eine leichte Erholung zu verzeichnen. Bitcoin ist um 1,35 % auf 93.200 $ gestiegen, während Ethereum mit einem Plus von 3,00 % auf 3.425 $ noch stärker zulegt. Die aktuelle Korrektur vom Höchststand von Bitcoin liegt am niedrigsten Punkt bereits bei fast 10 %.

