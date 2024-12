Der XTB Morgenticker (27.12.2024)

Die asiatischen Märkte legten zu, wobei Japan die Gewinnerliste anführte, da der Nikkei nach stärker als erwarteten Inflationsdaten aus Tokio um 2,1 % zulegte. Chinesische Aktien stiegen moderat, wobei der CSI 300 um 0,4 % zulegte, während der südkoreanische KOSPI inmitten politischer Unruhen im Zusammenhang mit einem Amtsenthebungsverfahren für den amtierenden Präsidenten Han Duck-soo um über 1,5 % fiel.

Der Kern-Verbraucherpreisindex in Tokio stieg im Dezember auf 2,4 % gegenüber 2,2 % im November, was die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BOJ) aufrechterhält. Einige Entscheidungsträger der BOJ sahen die Voraussetzungen für eine baldige Zinserhöhung gegeben, wobei einer von ihnen „in naher Zukunft“ Maßnahmen vorhersagte, obwohl die Meinungen über den Zeitpunkt angesichts der Unsicherheiten über die Politik des neuen Präsidenten Trump weiterhin geteilt waren.

Der japanische Yen legte zu, nachdem Finanzminister Kato erneut vor übermäßigen Währungsschwankungen gewarnt hatte, und der USD/JPY-Kurs gab um 0,3 % auf 157,59 nach. Der Dollar-Index hielt sich in der Nähe von Zweijahreshochs und setzte die meisten asiatischen Währungen weiter unter Druck. USD/INR erreichte ein neues Rekordhoch von über 85,7.

Die Industriegewinne Chinas gingen im November im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % zurück, was eine Verbesserung gegenüber dem Rückgang von 10 % im Oktober darstellt, aber immer noch auf dem Weg zur schlechtesten Jahresleistung seit 2000 ist. Die Weltbank korrigierte ihre Wachstumsprognose für China für 2024 leicht nach oben auf 4,9 %, warnte jedoch vor anhaltenden Herausforderungen durch das schwache Vertrauen der Haushalte und den Immobiliensektor.

Die Ölpreise blieben stabil bei 72,76 $ für Brent und 69,61 $ für WTI und dürften aufgrund der Hoffnung auf Konjunkturmaßnahmen in China in der kommenden Woche leicht steigen. API-Daten zeigten, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche um 3,2 Millionen Barrel gesunken sind, wobei der EIA-Bericht am Freitag veröffentlicht werden soll. Sinopec geht davon aus, dass der Ölverbrauch in China im Jahr 2027 seinen Höhepunkt erreichen wird.

Gold wurde bei dünnen Jahresendvolumina unverändert um die 2.633 $ gehandelt, blieb aber auf Kurs für einen wöchentlichen Zuwachs von 0,3 %. Das Edelmetall ist 2024 um etwa 28 % gestiegen, was die stärkste Jahresperformance seit 2011 darstellt. Silber hielt sich stabil bei 30,38 $, während Platin unverändert bei 954,50 $ lag.

Die Kupferpreise stiegen um 0,5 % auf 9.008,50 $, nachdem chinesische Schmelzhütten die Verarbeitungsgebühren für das erste Quartal 2025 aufgrund von Konzentratknappheit um 28,6 % gesenkt hatten. Die Gewinne wurden jedoch durch die Dollarstärke begrenzt. Eisenerz fiel aufgrund von Wachstumssorgen in China zum ersten Mal seit fünf Wochen unter 100 $/Tonne.

Bitcoin stabilisierte sich bei etwa 96.000 US-Dollar, nachdem es von den jüngsten Höchstständen zurückgefallen war, wobei Händler vor dem Ablauf wichtiger Optionen Gewinne mitnahmen. Am Freitag laufen Bitcoin-Optionen im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar und Ethereum-Optionen im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar aus, was die Marktvolatilität möglicherweise erhöhen wird.