Der XTB Morgenticker (28.04.2025)

Zu Beginn der neuen Woche beobachten wir moderate Bewegungen an den Finanzmärkten. Auf dem chinesischen Markt beschränken sich die Veränderungen der Indizes auf +/- 0,20 %. Der japanische JP225 -Index verliert 0,40 %, AU200.cash verzeichnet Verluste von 0,60 % und der singapurische SG20cash verliert 0,80 %. Amerikanische CFD-Kontrakte auf Indizes verzeichnen Rückgänge im Bereich von 0,50 bis 0,80 %, aber diese Bewegungen ändern sich nach dem starken Anstieg am Freitag kaum.

-Index verliert 0,40 %, verzeichnet Verluste von 0,60 % und der singapurische verliert 0,80 %. Amerikanische CFD-Kontrakte auf Indizes verzeichnen Rückgänge im Bereich von 0,50 bis 0,80 %, aber diese Bewegungen ändern sich nach dem starken Anstieg am Freitag kaum. Auch die Bewegungen am Devisenmarkt sind gering und beschränken sich für die meisten Paare auf einen Bereich von +/- 0,15 %.

US-Finanzminister Bessent erklärte, dass während der Gespräche mit chinesischen Vertretern das Thema Zölle nicht zur Sprache gekommen sei. Noch wichtiger ist, dass er Zweifel an Trumps Behauptung äußerte, kürzlich mit Präsident Xi gesprochen zu haben.

Berichten aus Hongkong zufolge hat Walmart nach Handelsstörungen die Orders bei chinesischen Lieferanten wieder aufgenommen. Viele Exporteure bestätigten diese Maßnahme unabhängig voneinander. Nach Angaben mehrerer Unternehmen werden die Zölle eher von den Käufern als von den Verkäufern absorbiert. Diese Nachrichten lassen Optimismus hinsichtlich einer möglichen Aufhebung der Zölle aufkommen.

Reuters berichtete, dass sich innerhalb der EZB ein Konsens über eine Zinssenkung im Juni abzeichnet. Die aktuellen Marktpreise deuten auf eine Wahrscheinlichkeit von 71 % für eine Senkung hin. Sechs EZB-Quellen nannten sich verschlechternde Daten, einen stärkeren Euro und fallende Ölpreise als Hauptfaktoren. Keiner der Entscheidungsträger erwägt eine größere Senkung um 50 Basispunkte.

Trump deutete an, dass eine Einigung zwischen der Ukraine und Russland in greifbarer Nähe sei, und spielte damit auf eine mögliche Abtretung der Krim durch die Ukraine an Russland an. Seine Äußerungen stehen im Widerspruch zu früheren Aussagen der ukrainischen Führung.

Es wird erwartet, dass die Bank of Japan bei ihrer Sitzung vom 30. April bis 1. Mai die Zinsen bei 0,5 % belassen wird. Steigende Risiken aufgrund der US-Zölle könnten das japanische BIP um 0,5 % senken und Zinserhöhungen mindestens bis Oktober verzögern. Die Besorgnis über die Zölle wirkt sich zunehmend auf die Geldpolitik aus.

Der USDCAD verliert vor den offiziellen Ergebnissen der heutigen Bundestagswahlen in Kanada leicht an Boden. Umfragen vom Wochenende deuteten auf einen Sieg der Liberalen Partei unter Mark Carney hin.

verliert vor den offiziellen Ergebnissen der heutigen Bundestagswahlen in Kanada leicht an Boden. Umfragen vom Wochenende deuteten auf einen Sieg der Liberalen Partei unter Mark Carney hin. Der von den USA ausgelöste Handelskrieg hat die Prioritäten der kanadischen Wähler in Richtung Souveränitätsfragen verschoben. Der konservative Parteichef Pierre Poilievre hatte Mühe, traditionelle Themen wie Wohnungsbau und Einwanderung für sich zu nutzen. Derzeit scheint eine liberale Mehrheit wahrscheinlich.

Am Wochenende versuchte der stellvertretende japanische Finanzminister Atsushi Mimura, Spekulationen zurückzuweisen, wonach US-Finanzminister Bessent einen stärkeren Yen befürwortet. Infolgedessen wurde keine offizielle Intervention bestätigt.

Chinesische Ministerien kündigten neue Initiativen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung an, ohne jedoch konkrete Pläne vorzulegen. Die Konferenz wurde von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission geleitet. Die Märkte reagierten positiv, blieben jedoch aufgrund der fehlenden Details skeptisch.

Der chinesische Staatsrat genehmigte am Wochenende den Bau von zehn neuen Kernreaktoren. Damit wurden im vierten Jahr in Folge mindestens zehn Reaktoren genehmigt. China hat nun fast die Hälfte aller weltweit im Bau befindlichen Kernreaktoren und ist auf dem besten Weg, bis zum Ende des Jahrzehnts die USA als weltweit größten Kernenergieproduzenten zu überholen. ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.