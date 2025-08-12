Politische Spannungen zwischen USA und China Nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump eine neue Lösung für Nvidia genehmigte – die den Verkauf der neuesten H20-Chips nach China gegen eine zusätzliche 15 % Steuer erlaubt – reagierte Peking mit einem deutlichen Gegenschlag. Laut Bloomberg hat die chinesische Regierung staatlichen Unternehmen den Kauf und die Nutzung dieser Chips untersagt. ►Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker NVDA Chinas gezielte Einschränkungen Das Verbot betrifft Behörden und staatliche Firmen, die an Sicherheits- und Verteidigungsprojekten beteiligt sind. Zusätzlich hat das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie führende Technologieunternehmen wie Alibaba, ByteDance und Tencent aufgefordert, den Bedarf an ausländischen Komponenten zu begründen und verstärkt auf lokale Alternativen zu setzen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Geopolitischer Kontext und EURUSD Prognose Dieser Schritt ist eine indirekte, aber aggressive Antwort auf US-Versuche, den Handelskonflikt zu entschärfen. Nvidia-Chips gelten als ein strategisches Instrument der USA im Technologiekrieg. Die Verhandlungsposition der USA wird zusätzlich geschwächt, da Trump gleichzeitig einige Strafzölle gegenüber China verlängerte – ein Signal, das Peking als Schwäche interpretieren könnte.

Für Forex-Händler könnte diese Entwicklung kurzfristig zu erhöhter Volatilität führen. In der EURUSD Prognose bleibt der Fokus auf geopolitischen Risiken, die den Dollar als „sicheren Hafen“ stärken oder schwächen könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Marktreaktion und Ausblick Trotz der brisanten Nachricht reagierte die Nvidia-Aktie kaum und legte vor Börseneröffnung um 0,4 % zu. Dies deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin auf eine gütliche Einigung setzen.

Für den Devisenmarkt bedeutet dies: Trader im Forex aktuell-Handel sollten geopolitische Schlagzeilen eng verfolgen, da sie kurzfristige Ausschläge im EURUSD-Kurs verursachen können.

