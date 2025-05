Der XTB Morgenticker (29.05.2025)

Die Wall Street schloss gestern vor der Veröffentlichung des Geschäftsberichts von Nvidia im Minus ( S&P 500: -0,56 %, DJIA : -0,58 %, Nasdaq : -0,51 %, Russell 2000 : -1,08 %). Die Ergebnisse bestätigen jedoch die starke Nachfrage nach KI und sorgen für einen Anstieg der US-Index-Futures um 1,3 %.

Nvidia (NVDA.US) legt im nachbörslichen Handel um fast 5 % zu, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse vorgelegt hat. Im ersten Quartal 2025 stieg der Umsatz des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 69 % auf 44,1 Mrd. USD, während der Gewinn pro Aktie die Konsensschätzungen der Wall Street übertraf (0,81 USD gegenüber 0,73 USD). Das Unternehmen prognostiziert für das zweite Quartal einen Anstieg der Bruttomarge von 61 % auf 72 %.

Das US-Handelsgericht hat einstimmig die meisten von Donald Trump eingeführten Zölle blockiert und entschieden, dass sie durch Notstandsgesetze rechtswidrig erlassen wurden. Das Urteil betrifft vor allem den weltweiten Zoll von 10 %, die China-Zölle und die sogenannten Fentanyl-Zölle (auf China, Kanada und Mexiko). Der einzige Weg, um die Zölle wieder in Kraft zu setzen, wäre eine erfolgreiche Berufung durch die Trump-Regierung.

Das gestern veröffentlichte Protokoll der letzten FOMC-Sitzung bestätigt, dass die Fed mit den aktuellen Zinssätzen gut aufgestellt ist, um auf mögliche Risikofaktoren zu reagieren, die sich aus künftigen Daten ergeben könnten. Das Risiko einer hartnäckigen Inflation ist aufgrund der US-Handelspolitik, deren Ausmaß und Unsicherheit den Dollar belasten, erhöht.

Die positiven Signale aus dem Zollstreit und von Nvidia lösten Euphorie an den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum aus. Die größten Gewinne verzeichnen Südkorea ( Kospi : +1,8 %), Japan ( Nikkei 225 : +1,67 %) und China ( HSCEI : +1,3 %). Auch Australien liegt im Plus ( S&P/ASX 200 : +0,2 %), während Indien eine leichte Korrektur verzeichnete ( Nifty 50: -0,1 %).

Einige der größten Gewinne verzeichnen chinesische Prozessorhersteller, nachdem die Trump-Regierung wichtige Halbleiter- und Elektronikzulieferer angewiesen hatte, ihre Lieferungen nach China zu reduzieren.

Devisenmarkt: Der US-Dollar legt gegenüber allen G10-Währungen nach Bekanntgabe der Zollentscheidung zu ( USDIDX : +0,43 %). Die größten Verluste verzeichnen traditionelle Safe-Haven-Währungen: der Schweizer Franken ( USDCHF : +0,68 %), der Yen ( USDJPY : -0,7 %) und der Euro ( EURUSD : -0,43 % auf 1,124).

Rohstoffe: Die Zollentscheidung stützt auch den Ölpreis, der zuletzt aufgrund des Überangebots und der weltweiten Konjunktursorgen unter Druck stand. Die Brent- und WTI-Futures legen um 1,5 % bzw. 1,6 % zu, während die NATGAS-Futures ebenfalls im Plus liegen (+0,45 %). Gold korrigiert hingegen (-0,6 % auf 3.267 USD pro Unze).

Kryptomarkt: Es herrscht breiter Optimismus. Bitcoin legt um 0,3 % auf 107.700 USD zu, Ethereum um 3,6 % auf 2.730 USD. Gewinne verzeichnen auch Kontrakte für Sushi (+4,8 %), Apecoin (+3,8 %), Dogecoin (+2,5 %), Polygon (+2,3 %) und Chainlink (+1,1 %).

